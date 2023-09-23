The Wall Street Journal з’ясувала, що пришвидшить передачу ракет Taurus Україні

Рішення Білого дому про передачу Atacms може вплинути на рішучість Німеччини щодо постачань Taurus

Якщо США відправлять Україні балістичні ракети Atacms, це може спонукати Німеччину до передачі нашій країні крилатих ракет Taurus. Про це повідомила газета The Wall Street Journal.

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Як ідеться в матеріалі видання, у Берліні дали зрозуміти, що співпрацюють із Вашингтоном у питаннях постачання Україні нових типів озброєнь. Таким чином, рішення Білого дому про передачу Atacms може напряму вплинути на рішучість Німеччини щодо постачань Taurus.

WSJ пише, що Україна давно шукає ракети, які могли б знищити російські лінії постачання, матеріально-технічні склади та штаби далеко за лінією фронту. Значення крилатих ракет для України зросло після того, як постачання ракет великої дальності з Англії та Франції почали скорочуватися.

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Нагадаємо, що днями міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Німеччина не відмовила Україні в крилатих ракетах великої дальності Taurus. Утім, для схвалення рішення поки що не пройдені всі необхідні процедури.

Раніше Пісторіус казав, що рішення про постачання Україні Taurus Німеччина може ухвалити протягом «одного-двох тижнів».

Зазначимо також, що вчора у ЗМІ з'явилася інформація, ніби очільник США Джо Байден повідомив президенту Володимиру Зеленському, що Вашингтон передасть невелику кількість ракет дальнього радіуса дії Atacms для допомоги у війні з Росією. Однак Білий дім наразі не підтверджує інформацію про такі плани США.