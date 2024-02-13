Трамп звернувся до Верховного суду США через втрату президентського імунітету

Трамп хоче призупинити рішення суду округу Колумбія щодо втрати права на імунітет

Колишній президент США Дональд Трамп звернувся у Верховний суд з проханням призупинити рішення суду округу Колумбія, яким його позбавили права на імунітет від судового переслідування у справі щодо штурму Капітолія 6 січня 2021 року. Про це пише CNN.

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«Проведення багатомісячного кримінального процесу над президентом Трампом у розпал передвиборчого періоду радикально підірве здатність президента Трампа вести кампанію проти президента Байдена», − написали адвокати у своєму запиті до суддів.

За словами адвокатів, судові дії загрожують «непоправною шкодою інтересам політика і десятків мільйонів американських виборців».

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Нагадаємо, Федеральний апеляційний суд у Вашингтоні ухвалив, що Дональд Трамп не застрахований від судового переслідування за ймовірні злочини, які він скоїв під час свого президентства, щоб «скасувати» результати виборів у 2020 році.

Як повідомлялося, законопроєкт з допомогою Україні на $60 млрд, який розглядають у Сенаті США, передбачає підтримку до вересня 2025 року. Це може стати «пасткою» для колишнього президента Дональда Трампа у разі його переобрання.

До слова, президент України Володимир Зеленський сподівається, що в разі зміни влади у США після президентських виборів курс Вашингтона стосовно нашої країни не зміниться.