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Трамп звернувся до Верховного суду США через втрату президентського імунітету

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Трамп звернувся до Верховного суду США через втрату президентського імунітету
Адвокати Трампа кажуть, судове переслідування політика загрожує «непоправною шкодою десяткам мільйонів американських виборців»
фото з відкритих джерел

Трамп хоче призупинити рішення суду округу Колумбія щодо втрати права на імунітет

Колишній президент США Дональд Трамп звернувся у Верховний суд з проханням призупинити рішення суду округу Колумбія, яким його позбавили права на імунітет від судового переслідування у справі щодо штурму Капітолія 6 січня 2021 року. Про це пише CNN.

«Проведення багатомісячного кримінального процесу над президентом Трампом у розпал передвиборчого періоду радикально підірве здатність президента Трампа вести кампанію проти президента Байдена», − написали адвокати у своєму запиті до суддів.

За словами адвокатів, судові дії загрожують «непоправною шкодою інтересам політика і десятків мільйонів американських виборців».

Нагадаємо, Федеральний апеляційний суд у Вашингтоні ухвалив, що Дональд Трамп не застрахований від судового переслідування за ймовірні злочини, які він скоїв під час свого президентства, щоб «скасувати» результати виборів у 2020 році.

Як повідомлялося, законопроєкт з допомогою Україні на $60 млрд, який розглядають у Сенаті США, передбачає підтримку до вересня 2025 року. Це може стати «пасткою» для колишнього президента Дональда Трампа у разі його переобрання.

До слова, президент України Володимир Зеленський сподівається, що в разі зміни влади у США після президентських виборів курс Вашингтона стосовно нашої країни не зміниться

Теги: Дональд Трамп США суд вибори у США президент

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