Головна Світ Політика
search button user button menu button

Між РФ та Південною Кореєю спалахнув дипломатичний скандал через Захарову

Надія Карбунар
glavcom.ua
Між РФ та Південною Кореєю спалахнув дипломатичний скандал через Захарову
Марія Захарова назвала риторику Південної Кореї «провокативною»
фото з відкритих джерел

Речниця російського МЗС розкритикувала висловлювання президента Юн Сок Йоля

Південна Корея викликала російських дипломатів через критику Москвою президента Юн Сок Йоля за його висловлювання про прагнення Північної Кореї створити ядерний арсенал. Про це пише Reuters.

Так, заступник міністра закордонних справ Південної Кореї з політичних питань Чон Бьон Вон викликав посла Росії Георгія Зінов'єва, щоб заявити, що реакція Москви на висловлювання президента Кореї матиме негативний вплив на відносини між країнами.

«Заступник міністра Чон заявив, що дуже прикро, що Росія ігнорує правду і беззастережно захищає Північну Корею, критикуючи висловлювання лідера в надзвичайно грубій формі, і підкреслив, що це лише погіршить корейсько-російські відносини», – ідеться у заяві міністерства.

Президент Юн Сок Йоль заявив у середу на зустрічі з представниками оборонних і безпекових відомств: «Північнокорейський режим проходить крізь вогонь і воду виключно заради збереження свого спадкового тоталітарного режиму, при цьому відверто ігноруючи міжнародне право і резолюції Ради Безпеки ООН, торгуючи зброєю з Росією».

Наступного дня речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова назвала висловлювання Юна «відверто упередженими», а риторику Південної Кореї – «провокативною».

Вона сказала журналістам, що коментарі «виглядають особливо одіозними», враховуючи зростання напруженості на Корейському півострові, «передусім через нахабну політику Сполучених Штатів та їх союзників, включаючи Південну Корею та Японію».

Міністерство закордонних справ Сеула повідомило в неділю, що Чон зустрівся в п'ятницю із заступником міністра закордонних справ Росії Андрієм Руденком, який перебував з візитом, і передав сувору позицію Сеула щодо військової співпраці між Пхеньяном і Москвою. У міністерстві повідомили, що з Руденко також зустрівся Кім Ганн, посланник Сеула з ядерних питань.

У заяві йдеться, що сторони також обговорили питання, включно з війною Росії в Україні.

Міністерство закордонних справ Росії повідомило, що під час зустрічей в Сеулі відбувся «обмін думками».

«Російська сторона висловила серйозну стурбованість щодо різкої ескалації напруженості в субрегіоні», – ідеться у повідомленні.

Нагадаємо, Північна Корея заявила про успішне випробування крилатих ракет з «надвеликими» боєголовками та нового типу зенітної ракети.

Раніше повідомлялося, що північнокорейський диктатор Кім Чен Ин закликав зміцнити військово-морські сили країни для «посилення підготовки до війни» й захисту морського суверенітету. 

Теги: росія Південна Корея скандал Північна Корея диктатор обмін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Автомобіль з російськими «миротворцями» зазнав обстрілу в Нагірному Карабасі
Загибель «миротворців» РФ у Нагірному Карабасі: Захарова знайшла несподівану причину
20 вересня, 2023, 19:34
Захарова вкотре розкритикувала умови допуску російських спортсменів до міжнародних змагань
Захарова істерично прокоментувала умови допуску росіян до міжнародних змагань
11 вересня, 2023, 19:54
Буданов розгнівав Захарову
Захарова влаштувала істерику через заяву Буданова
7 травня, 2023, 20:15

Політика

Російська чемпіонка «наплювала» на мера норвезького міста
Російська чемпіонка «наплювала» на мера норвезького міста
Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель їде до Києва
Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель їде до Києва
Саакашвілі одужує – грузинський омбудсмен
Саакашвілі одужує – грузинський омбудсмен
Євросоюз нагадав Ердогану про його обіцянку щодо Путіна
Євросоюз нагадав Ердогану про його обіцянку щодо Путіна
Греція може передати Україні ракети С-300? Речник уряду відреагував
Греція може передати Україні ракети С-300? Речник уряду відреагував
«План Байдена»: мир з Москвою в обмін на території? Що з цим робити
«План Байдена»: мир з Москвою в обмін на території? Що з цим робити

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
14K
Чи поглине ПЦУ Московську церкву в Україні? Відомий архімандрит дав прогноз
11K
Жителька Сумщини здавала Росії місця дислокації ЗСУ, бо «народилась у СРСР» і не хотіла до ЄС
5640
Ветеран АТО вказав на проблему окупантів, яку в РФ приховують
5400
Посол Маркарова прокоментувала ситуацію з розглядом допомоги Україні в США
4594
Освітяни б'ють на сполох: німецькі школярі розучилися писати
4520
Хто замінить Залужного? Безугла сформувала список кандидатів

Новини

Експорт через український морський коридор вже майже сягнув довоєнного рівня
Сьогодні, 13:10
Хмарно, мокрий сніг та дощ: прогноз погоди на 5 лютого
Сьогодні, 05:50
День ерудита. Які свята відзначаємо 5 лютого
Сьогодні, 00:50
У більшості областей дощитиме: прогноз погоди на 4 лютого
Вчора, 06:30
Міжнародний день людського братерства. Які свята відзначаємо 4 лютого
Вчора, 00:20
Новий проєкт мобілізації. Тимошенко б'є на сполох
3 лютого, 17:35

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua