Розвідка США з’ясувала, чи зможе Росія розмістити ядерну боєголовку в космосі

Вашингтон отримав нові розвідувальні дані, пов'язані з російським ядерним потенціалом та спробами створити зброю космічного базування

За інформацією американської розвідки, зброя космічного базування, яку, ймовірно, розробляє Росія, скоріш за все, є ядерним пристроєм для засліплення, глушіння або спалювання електроніки всередині супутників, а не вибуховою ядерною боєголовкою для їхнього збиття. Про це повідомляє Reuters.

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Джерело зазначило, що Вашингтон отримав нові розвідувальні дані, пов'язані з російським ядерним потенціалом та спробами створити зброю космічного базування. Згідно з ними, нові російські можливості не становлять нагальної загрози для Сполучених Штатів.

Аналітики, які стежать за російськими космічними програмами, відзначають, що космічна загроза ймовірно пов'язана не з ядерною боєголовкою, а з потужним пристроєм, який використовує ядерну енергію для виконання атак на супутники. Це може бути прилад для блокування сигналів, засіб, призначений для засліплення датчиків зображення, або електромагнітний імпульс, який може вивести з ладу електроніку супутників у конкретному орбітальному регіоні.

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«Те, що Росія розробляє систему, яка живиться від ядерного джерела і має можливості радіоелектронної боротьби на орбіті, більш вірогідно, ніж теорія про те, що Росія розробляє зброю з ядерною боєголовкою», – сказав виконавчий директор адвокаційної групи Асоціації з контролю над озброєннями Деріл Кімбелл.

У доповіді Розвідувального управління Міністерства оборони США за 2023 рік зазначається, що Росія розробляє цілу низку озброєнь, призначених для ураження окремих супутників, а також, імовірно, розробляє «більш потужні системи, які поширюють загрозу на структури всіх супутників».

У 2021 році Росія, слідом за США, Китаєм та Індією, випробувала руйнівну протисупутникову ракету на одному зі своїх старих супутників, розірвавши його на тисячі уламків, які залишилися на земній орбіті. Однак вибух ядерної боєголовки в космосі виглядав би зовсім інакше.

Брайан Віден, аналітик Фонду «Безпечний світ», заявив, що Росія підірве довіру до себе, якщо підірве ядерну зброю в космосі, що може мати глибокі наслідки як для військових, так і для комерційних супутників.

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«Росіяни 40 років в ООН звинувачували Америку в бажанні озброїти космос і розмістити там зброю, й обіцяючи, що вони ніколи цього не зроблять. Якщо вони це зроблять (підірвуть ядерний пристрій в космосі), то втратять усе. Всі країни, які підтримують росіян через вторгнення в Україну й обходять санкції, відвернуться від Москви», – сказав Віден.

Аналітики кажуть, що антисупутникова зброя може вивести з ладу військові та комерційні комунікації, підірвати здатність збройних сил діяти, а також системи глобального позиціонування (GPS), якими користуються усі – від водіїв Uber до служб доставки їжі.

«Росіяни думають, що ми сліпі, якщо не маємо доступу до наших супутників, і це, мабуть, правда. Наша здатність покладатися на супутники є великою перевагою в потенційній конфронтації, але також і великою вразливістю», – сказав Reuters колишній співробітник американської розвідки.

Раніше координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі прокоментував повідомлення про «загрозу національній безпеці» з боку Росії, які з’явились напередодні.

Як повідомлялося, члени розвідувального комітету Палати представників США отримали інформацію про серйозну загрозу національній безпеці, пов'язаною з Росією. Глава комітету Палати представників США із питань розвідки Майк Тернер надав для вивчення усім членам Конгресу розвідувальні дані стосовно «серйозної загрози національній безпеці».

Російська Федерація хоче розмістити ядерну зброю в космосі, що стало причиною серйозної тривоги для національної безпеки Сполучених Штатів.