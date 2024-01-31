Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Росії забиратимуть майно за правду про війну

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
У Росії забиратимуть майно за правду про війну
Раніше російський диктатор вже посилив покарання за неугодне владі висвітлення війни
фото з відкритих джерел

За фейки про армію росіян позбавлятимуть майна та почесних звань

Державна дума РФ у середу, 31 січня, у другому та третьому читаннях одноголосно ухвалила законопроєкт про конфіскацію майна у засуджених за низкою статей, у тому числі про фейки про російську армію.

У документі перераховуються кілька статей – крім фейків, серед них дезертирство, невиконання наказу та участь у небажаній організації. Більшість цих статей було додано до Кримінального кодексу РФ або посилено після повномасштабного вторгнення в Україну.

Окрім того, законопроєкт передбачає позбавлення засуджених за вказаними статтями почесних звань. За словами голови Держдуми В'ячеслава Володіна, ухвалене рішення «дозволить карати тих, хто веде діяльність проти своєї країни, – позбавляти цих негідників почесних звань, а також конфіскувати їхнє майно, гроші та інші цінності».

Перша заступниця голови комітету Держдуми з держбудівництва та законодавства Ірина Панькіна зазначила, що документ передбачає конфіскацію майна, отриманого в результаті поширення фейків про ЗС РФ та публічних закликів до здійснення діяльності, спрямованої проти безпеки держави, «якщо вони вчинені з корисливих спонукань, а також майна, яке використовується для фінансування такої діяльності».

До слова, за останні місяці кілька російських письменників та музикантів було засуджено за критику війни. У 2022 році Путін підписав зміни до закону про іноземних агентів 2012 року, який широко використовувався для репресій проти противників режиму. Станом на 3 листопада 2023 року загальний список «іноземних агентів» складав 707 осіб. У «іноземні агенти» включають незалежні російські новинні агенції та правозахисні організації, багато з яких були змушені діяти за межами Росії.

Читайте також: Кремль посилив покарання за критику війни
Теги: росія Державна Дума майно законопроєкт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак
Єрмак і Салліван обговорили посилення протиповітряної оборони України
3 сiчня, 03:40
Маломуж переконаний: на президента Росії має тиснути не лише колективний Захід, а й країни, які зберігають умовний нейтралітет
Як отримати перевагу над ворогом: генерал розповів, які зміни потрібні для перемоги
4 сiчня, 08:57
Вибух на залізничних коліях у Нижньому Тагілі стався поруч зі станцією Сан-Донато
У Нижньому Тагілі на залізниці прогримів вибух поруч з нафтобазою
8 сiчня, 15:57
Очільник Міноборони Італії заявив, нібито підтримка Зеленського всередині України «вже не така єдина, як раніше»
Міністр оборони Італії зробив скандальну заяву про війну в Україні
10 сiчня, 17:08
Вартість одного FPV-дрона складає орієнтовно $500
Як українці допомагають Путіну, переглядаючи російський контент: шокуючі дані
23 сiчня, 12:30
У Білгородській області Росії зранку 24 січня впав військово-транспортний літак Іл-76
Падіння Іл-76. Росія висунула Україні ультиматум
25 сiчня, 20:21
Британські аналітики констатували, що з 29 грудня 2023 року Росія збільшила інтенсивність своїх далекобійних ударів по Україні
Росіяни змінили характер далекобійних ударів по Україні – британська розвідка
3 сiчня, 13:39
Судячи з фото в Instagram російського бренду, зірка вже не вперше одягає їхні вбрання
Дженніфер Лопес знялася в комбінезоні російського бренду (фото)
13 сiчня, 12:38
Якщо ініціативу буде ухвалено, то росіяни більше не зможуть отримувати громадянство у Фінляндії
Глава Міноборони Фінляндії запропонував ще більше урізати права росіян
Сьогодні, 10:24

Соціум

Дрони атакували Білгородську область: стали відомі наслідки
Дрони атакували Білгородську область: стали відомі наслідки
Закриття російських шкіл: влада Литви ухвалила нове рішення
Закриття російських шкіл: влада Литви ухвалила нове рішення
Британська розвідка пояснила, чому Кремль скасував короткострокові контракти на війну ув’язненим
Британська розвідка пояснила, чому Кремль скасував короткострокові контракти на війну ув’язненим
У Росії забиратимуть майно за правду про війну
У Росії забиратимуть майно за правду про війну
Одна з країн Європи планує максимально економити на біженцях з України
Одна з країн Європи планує максимально економити на біженцях з України
Найбільший художній музей Фінляндії визнав: Ілля Рєпін – українець
Найбільший художній музей Фінляндії визнав: Ілля Рєпін – українець

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
311K
Білорусь чотири дні поспіль приймала літаки з Китаю: що прибуло
169K
Кабмін обрав покарання для ухилянтів
67K
Буданов дав прогноз щодо наступу росіян цієї весни
26K
Буданов пояснив, як Північна Корея може змінити хід війни в Україні
12K
«Синдром Апокаліпсису» або Українцям треба усвідомити реальність
11K
Верховний комісар ООН закликав Україну створити стратегію повернення біженців

Новини

Окупанти посилили штурми на одному з напрямків: яка ситуація на фронті
Сьогодні, 07:20
Сьогодні Землю накриє магнітна буря: як уберегтися
Сьогодні, 06:39
Хмарно, подекуди ожеледиця: прогноз погоди на 31 січня
Сьогодні, 06:11
31 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:45
Авіація ЗСУ потужно вдарила по ворожих позиціях – дані Генштабу
Вчора, 07:16
Хмарно, без опадів: прогноз погоди на 30 січня
Вчора, 06:10

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua