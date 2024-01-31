У Росії забиратимуть майно за правду про війну

За фейки про армію росіян позбавлятимуть майна та почесних звань

Державна дума РФ у середу, 31 січня, у другому та третьому читаннях одноголосно ухвалила законопроєкт про конфіскацію майна у засуджених за низкою статей, у тому числі про фейки про російську армію.

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У документі перераховуються кілька статей – крім фейків, серед них дезертирство, невиконання наказу та участь у небажаній організації. Більшість цих статей було додано до Кримінального кодексу РФ або посилено після повномасштабного вторгнення в Україну.

Окрім того, законопроєкт передбачає позбавлення засуджених за вказаними статтями почесних звань. За словами голови Держдуми В'ячеслава Володіна, ухвалене рішення «дозволить карати тих, хто веде діяльність проти своєї країни, – позбавляти цих негідників почесних звань, а також конфіскувати їхнє майно, гроші та інші цінності».

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Перша заступниця голови комітету Держдуми з держбудівництва та законодавства Ірина Панькіна зазначила, що документ передбачає конфіскацію майна, отриманого в результаті поширення фейків про ЗС РФ та публічних закликів до здійснення діяльності, спрямованої проти безпеки держави, «якщо вони вчинені з корисливих спонукань, а також майна, яке використовується для фінансування такої діяльності».

До слова, за останні місяці кілька російських письменників та музикантів було засуджено за критику війни. У 2022 році Путін підписав зміни до закону про іноземних агентів 2012 року, який широко використовувався для репресій проти противників режиму. Станом на 3 листопада 2023 року загальний список «іноземних агентів» складав 707 осіб. У «іноземні агенти» включають незалежні російські новинні агенції та правозахисні організації, багато з яких були змушені діяти за межами Росії.