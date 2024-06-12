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Євросоюз запровадить мита на імпорт китайських електромобілів до 38%

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Євросоюз запровадить мита на імпорт китайських електромобілів до 38%
ЄС запроваджує мита після багатомісячного розслідування державної допомоги китайським виробникам електромобілів
фото з відкритих джерел

Китайська торгова палата в ЄС висловила «шок, глибоке розчарування і глибоке незадоволення» через рішення Єврокомісії

Європейська комісія з 4 липня запровадить мита на імпорт китайських електромобілів у розмірі до 38,1%, що значно перевищує рівень мита, який передбачався. Про це повідомило видання Politico.

Запровадження мит відбувається після багатомісячного розслідування державної допомоги китайським виробникам електромобілів. Воно створює безпосередню перспективу повномасштабної торговельної війни між ЄС та Китаєм після того, як Пекін розпочав розслідування щодо європейських виробників алкогольних напоїв і погрожував відплатою фермерам і літакобудівним компаніям з Євросоюзу.

«Коли наші партнери порушують правила, ми будемо відстоювати свої права», – заявив єврокомісар з питань торгівлі Валдіс Домбровскіс у письмовій заяві, яку він надав журналістам. 

Китайська торгова палата в ЄС висловила свій «шок, глибоке розчарування і глибоке незадоволення цим протекціоністським заходом» та засудила антисубсидійне розслідування як «полювання на відьом». Вона додала, що мита стануть «серйозним ринковим бар'єром».

Як зазначає Politico, після того, як відчайдушна спроба Німеччини утримати мита на якомога нижчому рівні провалилася, Берлін, схоже, програв боротьбу з Парижем. Франція наполягала на високих митах і стояла за тим, щоб переконати Єврокомісію розпочати розслідування минулої осені. Моделі, вироблені компанією BYD, очікує мито у 17,4%, Geely – 20%, а SAIC – 38,1%. 

Видання повідомляє, що всіх виробників комісія перевірила на початку цього року, хоча вони не надали стільки інформації, скільки Брюссель сподівався отримати. Інші виробники, які не надали жодної інформації, також зіткнуться з найвищим митом у 38,1%. Ті ж, хто пішов на співпрацю, заплатять 21%. 

За словами Домбровскіса, мита базуються «на чітких доказах нашого масштабного розслідування».

«І вводяться в повній відповідності до правил Світової організації торгівлі. Тепер ми будемо взаємодіяти з китайською владою та всіма сторонами з метою завершення цього розслідування», – пояснив він.

Нагадаємо, акції Tesla зросли більш ніж на 15% після інформації про успішний візит Ілона Маска до Китаю.

Як повідомлялося, до німецього порту Бремерхафен прибув перший із восьми гігантських ролкерів (суден), на борту якого – 3000 легкових машин китайського концерну BYD.

Теги: автомобіль Китай Європейський союз Єврокомісія імпорт Електромобілі

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