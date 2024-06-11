Витримати та виграти протистояння путінській Росії – це комплексна робота

Зеленський виступив на Ukraine Recovery Conference 2024

Олафе, хочу подякувати тобі. Урсуло. Всім нашим друзям, хто нас підтримує. Хочу подякувати Німеччині, усім вашим людям за все, що ви зробили для України. Слава Україні!

Я сказав це українською. Я не впевнений, Олафе, що ти зрозумів. Але ми багато спілкувалися. Ти майже знаєш нашу мову.

Дорогі Олафе та Урсуло! Шановні учасники й учасниці конференції!

Для нас честь бути тут. Дякую за вашу увагу до України та українців і за вашу підтримку у нашому захисті життя. Життя, яке має перемогти російську війну.

Дорогі друзі!

Ця війна має різні рівні протистояння.

Фронт, тобто земля, небо та море, де наші люди захищаються від військових ударів російського окупанта.

Наш економічний захист – потреба зберегти всі основи нормального соціального життя. Робочі місця для людей, податки для держави та місцевих громад, можливість підприємців підтримувати та розширювати роботу компаній.

Також політичне протистояння, у якому ми всі разом маємо протидіяти спробам Росії розколоти та послабити демократичний світ.

І битва за мотивацію людей – за відчуття того, чи зберігає нормальне життя свої позиції.

Витримати та виграти таке протистояння – це комплексна робота. Це зусилля і в обороні України від російської агресії, і в забезпеченні стійкості нашого суспільства до будь-яких ударів цієї війни, і збереження нашого, спільного з вами європейського способу життя – життя, від якого не залишається нічого всюди, куди приходить Путін, куди приходить путінська Росія. Спочатку приходить розколом і гібридною війною, як у Молдову, як у Грузію. А потім і війною тотальною – як проти України.

Отже, перше: фронт.

Українці за більш ніж два роки цієї війни довели, що ми здатні вибивати окупанта з нашої території та досягати необхідних Україні перемог. Ми можемо виганяти російську армію з нашої землі, ми виграли для України Чорне море й довели, що завдяки сучасним системам ППО можемо знищувати будь-які російські ракети та дрони. Що при цьому ключове? Уміння позбавляти Росію тієї чи іншої переваги. Станом на тепер найбільша російська стратегічна перевага над Україною – це перевага в небі. Це ракетний і бомбовий терор, який допомагає російським військам просуватися на землі, а російській ненависті – руйнувати життя українців та українок, життя в наших містах і селах. Лише керованих авіабомб – щоденно до сотні. Неділя – 80 керованих авіаударів. Понеділок – 95 керованих авіабомб. Це шалено руйнівний тиск. Плюс ракети, плюс ударні дрони. Поки ми не позбавимо Росію такої можливості тероризувати Україну, у Путіна не буде справжнього інтересу шукати чесний мир і буде незмінною його ілюзія, що Україну можна стерти, розбивши бомбами й ракетами все, що дає життю основу та захист.

ППО – це відповідь. Дякую, Олафе, за ППО.

Німеччина вже є одним із глобальних лідерів у допомозі нам із ППО. Хочу подякувати всім вашим виробникам окремо за «айріси». Це дійсно дуже сильно допомогло. Отже, дякую за «петріоти», «айріси» та інші інструменти, які є буквально спасінням для України. Нам вдалося забезпечити частковий захист від російських ударів із повітря. Маємо й можемо зробити більше. Ми потребуємо щонайменше семи систем «Петріот», щоб закрити основні наші міські агломерації найближчим часом, і це буде драйвером збереження нормального життя в Україні. Тобто прямої допомоги обороні та гарантією, що економічне життя країни не буде зруйноване. Олафе, пане канцлере, я дякую тобі за підтримку України у питанні про ППО. Тут, у Берліні, є Марк Рютте, пан Прем’єр-міністр Нідерландів. Разом із Німеччиною, разом із Нідерландами, зі Сполученими Штатами та іншими нашими партнерами ми працюємо зараз над тим, щоб забезпечити Україні більше ППО. І вже бачимо, як і коли зможемо доправити в Україну нові системи. Коли вони запрацюють для захисту наших людей, це буде значним відновленням упевненості – упевненості, що мир наближається.

Друге.

Одна з основних путінських мішеней в Україні – це енергетика. Від перших років свого правління він розглядає саме енергоресурси, енергогенерацію та енергоспоживання як зброю – інструмент для впливу та підкорення націй. Європа неодноразово вже із цим стикалася. Зараз Україна страждає від найбільш деструктивної форми російського бачення енергії як зброї. Внаслідок ударів російських ракет і дронів знищено вже 9 ГВт потужностей. При тому, що пік споживання енергії в Україні минулої зими був 18 ГВт. Отже, половини тепер не існує. Утім, числа самі по собі не звучать. Що таке 9 ГВт? Берлін – це близько 2 ГВт потреби. Мюнхен – до трьох. Ми вже втратили у рази більшу генерацію, ніж обсяг енергоспоживання великих міст. 80% теплової генерації в Україні й третина гідрогенерації просто знищені Путіним. І це ще не межа його терору. На жаль. Але ми мусимо поставити межу й почати енергетичне відновлення.

Дорогі друзі!

Ми маємо зробити все можливе й неможливе для того, щоб зберегти наявну генерацію та по максимуму відновити своє втрачене. І це завдання важливе не лише з української перспективи. Путін намагається ударами по Україні відточити практики знищення енергооб’єктів – від звичайних теплових електростанцій і дамб до таких елементів енергосистеми, як газові сховища та інтерконектори, які поєднують нашу енергосистему із європейською. Тому відбудоване в Україні зараз, відремонтоване, захищене буде подвійним результатом – буде слугувати Україні та Європі, слугувати як енергооснова протягом наступних десятиліть, а також буде доказом того, що арсенал Росії не збереже таку зброю, як блекаут.

Україна має всю природну основу для сучасної енергетики. Але без вашого кредитування та інвестицій ми не зможемо це реалізувати. І тут ідеться не про гранти, а про високодохідні інвестиції для ваших компаній, про великий ринок для вашого обладнання, про кредитні програми для ваших інституцій. Усе це разом із нами створить новий енергетичний фундамент, щонайменше десятки тисяч нових робочих місць і забезпечить і нам, і вам відчутне економічне зростання. У коротшій перспективі ми повинні реалізувати також швидке й недороге відновлення всіх енергообʼєктів, які можливо зараз відновити. До зими – це так важливо до зими – протягом наступних трьох-чотирьох місяців. Ми знаємо, як це забезпечити. Від вас просимо обладнання з ваших зупинених електростанцій та пряму фінансову підтримку. Це дасть змогу відреагувати на ситуацію тут і зараз, зберегти нормальне життя. І ще один елемент – це високоефективна, децентралізована, маневрена газова генерація. Яка розв’яже питання дефіциту енергії сьогодні, а завтра буде переведена на водень і балансуватиме нову «зелену» енергетику. Саме в цій галузі європейські та, зокрема, німецькі компанії є технологічними лідерами. Саме у цій галузі в нас є чіткий план, як збудувати до 1 ГВт потужності вже цьогоріч. Знову підкреслюю: потрібно говорити не тільки про перспективи, потрібно долати проблеми сьогодні. Сьогодні йде війна. І ще 4 ГВт – протягом наступних найближчих років. Саме в цій галузі в межах нашої конференції ми підписуємо перші контракти. І саме для цього ми потребуємо вашого максимального лідерства, передусім для експортно-кредитного фінансування проєктів, і також вашої експертизи та реального досвіду, підтвердженого, зокрема, німецькими громадами. Це те, що зміцнить обидві наші країни.

Третій пункт. Політика.

Хоч би як змінювалися політичні настрої у Європі, факт нашої реальності такий: Євросоюз потрібен усім європейцям без винятку. Кожній нації, яка поділяє спільні цінності всієї Європи та хоче жити – як ми – жити в мирі. Українці – така нація. Як і наші сусіди у Молдові, і народ Грузії, і держави Балкан та інші, хто поважає Європу, свободу та верховенство права. Обов’язково настане і час вільної Білорусі – Білорусі у Європі. Станом на зараз Україна вже виконала все, що було потрібно для фактичного відкриття переговорів про членство нашої держави у Євросоюзі. Всі передумови реалізовані. Цей червень має стати часом, коли буде затверджена переговорна рамка та розпочаті самі перемовини. Чому це потрібно? Бо це – виконання обіцянок, які дає Європа. І це доказ того, що Європу не зламати ані тиском, ані штучними сумнівами чи будь-якими маніпуляціями.

І четверте – мотивація.

У XX столітті Європа пройшла масштабне відновлення. Континент, що був побитий світовими війнами, – Європа відродилась у силу, без якої не уявити сьогодні глобального життя. Для цього спрацювало все у Європі: і соціальна сила країн, і виробничі традиції та промислова культура європейців, і зокрема німців, і правильно обраний шлях, і взаємодія з глобальним світом. Але основою всього цього були конкретні рішення – конкретні домовленості, бізнес-ідеї, конкретні проєкти, які запрацювали. На початку цього року, коли ми домовлялися з Олафом, паном канцлером, про цю конференцію, я просив про те, щоб це стало максимально практичним і конкретним. Щоб ми вийшли з цієї конференції не тільки з риторикою, а з угодами, які стануть економічним зростанням для наших країн і новою силою для наших громад – України та Німеччини. Я радий, що саме такий характер конференції був забезпечений. Зараз і на рівні урядовому, і на рівні громад, і на рівні компаній готуються до укладення сотні угод між нами.

Також тут присутні і наші друзі з країн-партнерів, і не лише з Європи. З цієї конференції ми вийдемо з домовленостями на мільярди євро і для нашої оборони – щодо виробництва в Україні військової техніки та зброї; і для нашої енергетики – для ремонтів та розбудови нової та більш сучасної енергетики; і для нашого соціального життя – і це стосується, зокрема, освіти у громадах, будівництва житла, постачання медичного обладнання. Окремо хочу відзначити підтримку підприємництва в Україні. Це вже сказав сьогодні пан канцлер. Це все те, що додає нам життєстійкості в умовах війни та відчуття, що життя все одно переможе. Я впевнений, що Україна реалізує свій проєкт національного відновлення. І це стане проєктом європейського відновлення. Чи може це відбутися без Німеччини? Точно ні. І це саме той випадок, коли глобальна німецька сила матиме очевидне підтвердження – підтвердження силою українського життя.

Дякую вам іще раз за запрошення. Дякую, Олафе, Урсуло! І партнерам. Ми дуже вдячні. Дякую за підтримку вашим людям, передусім людям вашої держави, які прихистили стільки наших людей. Вони дуже справжні, і, думаю, найголовніше, що їх об’єднує, – це цінності. Вони цілісні, дуже чесні й дуже сміливі. Дякую вам.

Слава Україні!