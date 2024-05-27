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Нова безпекова угода та французькі інструктори в Україні. Головне за 27 травня

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Нова безпекова угода та французькі інструктори в Україні. Головне за 27 травня
фото з відкритих джерел

Перші французькі інструктори невдовзі відвідають українські навчальні центри та ознайомляться з їхньою інфраструктурою та персоналом

Україна та Іспанія підписали безпекову угоду, Євросоюз запровадив санкції проти Медведчука, Франція відправить в Україну інструкторів. «Главком» склав добірку новин 27 травня, щоб ви були в курсі головних подій:

Євросоюз запровадив санкції проти Медведчука

Європейський Союз запровадив санкції проти колишнього народного депутата України Віктора Медведчука, а також видання Voice of Europe. За пропозицією Чехії, Європейський союз вирішив внести до санкційного списку ЄС три організації, які працюють на Кремль.

Україна та Іспанія підписали безпекову угоду

Україна та Іспанія підписали угоду про гарантії безпеки. Це вже десятий договір такого типу для Києва.

Документ закріплює зобов’язання Іспанії підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно для відновлення її територіальної цілісності в межах міжнародно визнаних кордонів 1991 року. Зокрема, цього року Іспанія надасть Україні 1 млрд євро військової допомоги. Крім того, фіксується готовність Іспанії продовжувати надавати всебічну підтримку протягом усього 10-річного терміну дії угоди.

Франція відправить в Україну інструкторів

Перші французькі інструктори невдовзі відвідають українські навчальні центри та ознайомляться з їхньою інфраструктурою та персоналом.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський спільно з міністром оборони Рустемом Умєровим провели відеозустріч із міністром збройних сил Французької Республіки Себастьєном Лекорню.

«Радо вітаю ініціативу Франції направити в Україну інструкторів для підготовки українських військовослужбовців. Мною вже підписані документи, які дозволять першим французьким інструкторам невдовзі відвідати наші навчальні центри та ознайомитися з їхньою інфраструктурою та персоналом», – наголосив український головком.

Сирський сподівається, що рішучість Франції спонукає інших партнерів доєднатися до цього «амбітного проєкту».

В Одеському ТЦК викрито багатомільйонну схему заробітку на ухилянтах

Посадовця Приморського районного територіального центру комплектування (РТЦК) та соціальної підтримки (СП) Одеси викрито на багатомільйонній схемі.

Працівники ДБР викрили посадовця Приморського РТЦК та СП Одеси, який організував масштабний механізм заробітку на чоловіках, охочих уникнути мобілізації.

Як зазначається, протиправна схема діяла в Одеському центрі комплектування з липня 2023 року. Тоді начальник відділу несанкціоновано почав втручатися в роботу електронної бази реєстру військовозобов'язаних «Оберіг» та загалом «відкоригував» дані щодо 138 військовозобов’язаних, фіктивно зробивши їх непридатними для військової служби.

ВАКС дозволив зняти електронний браслет з Князєва

З колишнього голови Верховного Суду Всеволода Князєва, якого підозрюють в отриманні хабаря в особливо великому розмірі, знято електронний браслет.

Так, колегія суддів ВАКС продовжила строк дії обов’язків Князєву. Він має прибувати до прокурора суду за першою вимогою, не вилучатись за межі України, утримуватись від спілкування з свідками, здати паспорти для виїзду закордон.

Водночас ексголову Верховного Суду звільнили від обов’язку носити електронний браслет.

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Теги: санкції Віктор Медведчук Франція Іспанія Володимир Зеленський війна

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