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Все йде за планом? Режим Путіна визнав: війна з Україною змінила життя росіян

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Все йде за планом? Режим Путіна визнав: війна з Україною змінила життя росіян
Російські туристи стали менше їздити за кордон
фото з відкритих джерел

У Росії збільшилася кількість тих, хто віддає перевагу відпочинку в своїй країні

Російські туристи масово перестали їздити за кордон. У 2023 році кількість таких поїздок скоротилася майже вдвічі порівняно з 2019 роком. Про це заявив віцепрем'єр Росії Дмитро Чернишенко на полях Петербурзького міжнародного економічного форуму, пишуть росЗМІ.

«Ціни на поїздки за кордон з 2019 року значно зросли, тому порівнювати витрати з допандемійним періодом некоректно. Точно можна сказати, що кількість тих, хто віддає перевагу відпочинку в Росії, збільшилася», – сказав він, відповідаючи на запитання, як змінилися витрати росіян на відпочинок за кордоном та будинки за останні роки.

За словами російського чиновника, порівняно з 2019 роком кількість туристів, які вибрали поїздки за кордон, скоротилася вдвічі – з 45 млн до 25 млн.

«Важливо, щоб жителі нашої країни обирали подорожі всередині Росії, витрачали кошти на якісний відпочинок на російських курортах. Гроші мають працювати на вітчизняну економіку, на розвиток наших регіонів. І справді, останнім часом внутрішній туризм стає набагато популярнішим. Дедалі більше росіян подорожують рідною країною», – каже Чернишенко.

Він зазначив, що у 2021 році таких поїздок було 66,5 млн, у 2022 році – близько 73 млн, а минулого року – вже понад 83 млн.

«У Росії величезний потенціал для динамічного розвитку туризму – в нашій країні є всі кліматичні зони, унікальні туристичні маршрути, пам'ятники культури та архітектури, широкі можливості для відпочинку та оздоровлення. Для збільшення вкладу туризму в російську економіку нам важливо об'єднати зусилля як органів влади, так і підприємницької та експертної спільнот», – стверджує віцепрем'єр.

Нагадаємо, у Росії запровадять загальний податок за відпочинок після різкого зниження доступності відпочинку за кордоном. 

Російська влада раніше почала експеримент із курортним збором у п'яти регіонах: з туристів за кожну добу проживання в готелях стягувавсяться збір у розмірі 100 рублів. Проте тепер уряд вирішив відмовитися від такого збору і замінити його на туритсичний податок.

До слова, Путін доручив будувати «курорти» на окупованому українському узбережжі. Таким чином він хоче заохотити росіян переселятися на окуповані території, та прикриватися цивільними як живим щитом. 

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Теги: туризм росіяни

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