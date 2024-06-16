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Просування російських військ на Донеччині, Саміт миру: головне за ніч

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Просування російських військ на Донеччині, Саміт миру: головне за ніч
Армія РФ просунулася біля Соколу та в Новоолександрівці
фото: Генштаб ЗСУ

Головні події ночі проти 16 червня

Названо країни, які пожалкували про відсутність РФ на Саміті миру. Росія просунулася в Покровському районі на Донеччині. Опубліковано проект підсумкової декларації Глобального саміту миру. Радник Байдена назвав причину відсутності Китаю на Саміті миру. «Главком» зібрав у добірку новини ночі проти 16 червня, щоб ви були в курсі головних подій.

Названо країни, які пожалкували про відсутність РФ на Саміті миру

Туреччина, Саудівська Аравія та Кенія вважають, що для досягнення значного прогресу потрібна участь Росії у Саміті миру. Про це повідомляє Reuters.

«Також мушу відзначити, що цей саміт міг би бути більш орієнтованим на результат, якби в залі була присутня інша сторона конфлікту – Росія», – заявив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан.

Міністр закордонних справ Саудівської Аравії принц Фейсал бін Фархан Аль Сауд сказав, що переговори, які будуть викликати довіру, потребуватимуть «важкого компромісу».

Росія просунулася в Покровському районі на Донеччині

Армія РФ просунулася біля Соколу та в Новоолександрівці Покровського району на Донеччині. Про це повідомляють аналітики DeepState.

Просування російських військ на Донеччині, Саміт миру: головне за ніч фото 1
мапа: DeepState

Опубліковано проект підсумкової декларації Глобального саміту миру

У проекті підсумкової декларації Саміту миру йдеться, що війна Російської Федерації проти України продовжує спричиняти масштабні людські страждання та руйнування, а також створює ризики та кризи з глобальними наслідками. Документ опублікувало Reuters.

У комюніке задекларовано, що будь-яке використання ядерної енергії та ядерних установок має бути захищеним та екологічно безпечним. Українські атомні електростанції та установки, включаючи Запорізьку атомну електростанцію, повинні працювати безпечно під повним суверенним контролем України і відповідно до принципів МАГАТЕ та під його наглядом. Будь-яка загроза або застосування ядерної зброї в умовах війни, яка триває проти України, неприпустимі.

Також Reuters зауважує, що глобальна продовольча безпека залежить від безперебійного виробництва та постачання харчових продуктів. У зв'язку з цим вільне, повне та безпечне торгове судноплавство, а також доступ до морських портів Чорного та Азовського морів є критично важливими. Напади на торговців кораблі в портах і на всьому маршруті, а також проти цивільних портів і цивільної портової інфраструктури є неприйнятними.

Ще одним аспектом, який зазначений у документі є те, що всі військовополонені мають бути звільнені шляхом повного обміну. ​​Усі депортовані та незаконно переміщені українські діти, а також усі інші українські цивільні особи, які були незаконно утримувані, мають бути повернуті в Україну.

 У комюніке зауважено, що досягнення миру вимагає діалогу між усіма сторонами конфлікту.

Радник Байдена назвав причину відсутності Китаю на Саміті миру

Китай не бере участі у Глобальному саміті миру у Швейцарії тому, що, ймовірно, російський диктатор Володимир Путін попросив представників КНР не приїжджати на захід. Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, пише AP.

«Очевидно те, що Китаю тут (Ред. – на Глобальному саміті миру) немає. І я припускаю, що їх тут немає, тому що Путін попросив їх не приїжджати, і вони зобов’язалися перед Путіним», – сказав Джейк Салліван.

Радник президента США зауважив, що «це дещо говорить про позицію Китаю щодо війни Росії в Україні». 

«Я думаю, що країни повинні звернути на це увагу», – додав Салліван.

Теги: війна Україна росія саміт Швейцарія Туреччина Саудівська Аравія Кенія США Китай

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