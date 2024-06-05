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Перша країна світу вирішила офіційно обмежити доступ туристам

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Перша країна світу вирішила офіційно обмежити доступ туристам
Мальта хоче знайти спосіб позбутись масового туризму
фото із відкритих джерел

Мальта має один із найвищих рівнів туризму на душу населення та на квадратний кілометр країни

Мальта не може впоратись із екстремально великою кількістю туристів, які їдуть на курорт. Країна має один із найвищих рівнів туризму на душу населення та на квадратний кілометр. Адже у більшості «туристичних точок» у сезон натовпи вже такі, що вже фізично не можна пройти. Про це пише Times of Malta.

Мальта – перша країна у світі вирішила офіційно обмежити до себе наплив туристів, щоправда, поки що на папері. Деталей влада поки не повідомила проте уже зараз можна припустити, що обмеження будуть жорсткими, пишуть журналісти. Місцеві експерти попереджають, що необхідно обмежити кількість туристів на острові та відвідувачів пам'яток, інакше невеликий архіпелаг просто може не витримати.

Офіційно туристичний потік за за перші чотири місяці року зріс на чверть порівняно з аналогічним періодом минулого року, лише у квітні зростання склало 14,8%. Про це повідомляє Національне статистичне управління. Загальна кількість туристів, які в'їхали у квітні, оцінюється в 306,2 тис. осіб. Загалом у квітні 281,6 тис. туристів відвідали Мальту з метою провести відпустку та 16,8 тис. – з діловими цілями. Найбільша частка туристів була у віці від 25 до 44 років (35,1%), потім йшла вікова група 45-64 років (32,1%). Британські, італійські та французькі туристи склали 48,5% відвідувачів. Цікаво, що згідно із офіційною статистикою, загальні витрати туристів досягли 239,6 млн євро, збільшившись на 19,7% порівняно з відповідним місяцем 2023 року. Середні витрати одного туриста за ніч перебування на Мальті становили 142,90 євро.

Як зазначає видання, 14 травня Міжнародний аеропорт Мальти оголосив, що скоригував свій прогноз трафіку та фінансові рекомендації на цей рік. До кінця року планується прийняти 8,45 млн пасажирів. Але поступово влада обмежуватиме доступ на курорт, зокрема, вводячи податки для туристів та заборони на пересування.

Гаряча проблема

«Кількість туристів на Мальті вже перевищує пропускну спроможність її «туристичних точок», –  заявив в інтерв'ю місцевому виданню Express професор Ліно Брігульйо. При цьому обмежувальні заходи поки що дуже скромні –  ставка туристичного податку на Мальті становить 0,50 євро за ніч. За кожний додатковий день перебування може стягуватися щонайбільше 5 євро. Збори стягуються готелями та додаються до основного рахунку. Діти віком до 18 років звільняються від туристичного податку незалежно від того, де і як довго вони відпочивають на Мальті.

«Зрештою, я вважаю, що багато туристичних напрямків з високою щільністю туристів зрозуміють, що економічні вигоди від туризму будуть незрівнянно малі в порівнянні з екологічними та соціальними проблемами, якщо приплив туристів не буде обмежений» – заявив професор.

До слова, нещодавно Євростат представив рейтинг найбільш переповнених туристами напрямків. Найвища щільність туристів одного місцевого жителя спостерігалася на островах південної частини Егейського моря, до яких входять такі добре знайомі туристам острови як Родос, Міконос і Санторіні. 

Нагадаємо, Інститут економіки та миру опублікував щорічний рейтинг країн, які є найбільш миролюбними за Індексом глобальної миролюбності.  Серед пятірки наймирніших країн світу опинились Ісландія, Данія, Ірландія, Нова Зеландія та  Австрія. Україна у цьому списку посідає 157 місце зі 163 країн, країна-агресорка Росія на 158 місці. А закривають рейтинг такі країни як Судан, Сирія, на останньому місці на думку авторів рейтингу розмістився Афганістан.

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Теги: відпочинок рейтинг туризм аеропорт відпустка Венеція

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