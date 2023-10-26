Загроза з боку Китаю: Японія та Філіппіни можуть укласти безпековий пакт

Японія та Філіппіни прагнуть посилити стримування через регулярні спільні навчання з підтримкою Сполучених Штатів

Японія та Філіппіни можуть укласти пакт щодо посилення співпраці в сфері безпеки та спільних навчань через зростаючу загрозу Китаю в Індійсько-Тихоокеанському регіоні. Про це повідомляє Kyodo.

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За інформацією джерел видання, під час запланованого саміту, який відбудеться на початку листопада на Філіппінах, прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда та президент Фердинанд Маркос-молодший дадуть дозвіл на переговори щодо «угоди про взаємний доступ», що сприятиме присутності військових сил країни-союзника.

«Учасники переговорів з обох сторін збираються вникнути в тонкощі договору до кінця цього року, маючи на меті підписати його вже наступного року», – йдеться у повідомленні.

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Очікується, що на саміті Кісіда та Маркос пообіцяють активізувати спільні військові навчання обох країн, що сприятиме подальшому розвитку тристоронньої співпраці у сфері безпеки за участю Сполучених Штатів.

Враховуючи територіальні претензії Китаю в Східно-Китайському та Південно-Китайському морях, Японія та Філіппіни прагнуть посилити стримування через регулярні спільні навчання з підтримкою Сполучених Штатів.

Такі домовленості призначені для полегшення переміщення оборонного персоналу між країнами для навчання та операцій з надання допомоги при стихійних лихах, одночасно пом’якшуючи обмеження на транспортування зброї та припасів.

Як повідомлялося, Філіппіни звинуватили Китай у зіткненні військових кораблів двох країн біля мілини Аюнгін у Південно-Китайському морі. Відповідну ноту протесту було передано філіппінським МЗС посольству КНР у Манілі.

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У неділю, 22 жовтня, Китай та Філіппіни обмінялися звинуваченнями через зіткнення у спірних водах Південно-Китайського моря, коли китайські судна заблокували філіппінський катер, який доставляв запаси військам. Це чергова суперечка у серії морських конфронтацій, пише Reuters.

Під час інциденту, що стався в неділю вранці, китайська берегова охорона заявила, що було «незначне зіткнення» між одним з її кораблів і філіппінським катером, тоді як берегова охорона «законно» блокувала катер, який перевозив «незаконні будівельні матеріали» на військовий корабель Філіппін.

Своєю чергою Сполучені Штати висловили підтримку Філіппінам, засудивши «зрив Китаєм законної філіппінської місії щодо поповнення запасів».

«Ми стоїмо разом із нашими друзями, партнерами та союзниками на захисті суверенітету Філіппін та підтримки вільного та відкритого Індо-Тихоокеанського регіону», - написала посол США на Філіппінах Мері Кей Карлсон на платформі X.

Суперечка Маніли та Пекіна з приводу приналежності мілини Аюнгін у Південно-Китайському морі триває протягом кількох десятиліть. В останні місяці між двома країнами сталася низка зіткнень в акваторії Південно-Китайського моря, особливо на спірній другій мілині Томаса, що входить до складу островів Спратлі.

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До слова, Китай протягом кількох просить Філіппіни відбуксирувати корабель, який був посаджений на мілину у Південнокитайському морі та використовується філіппінськими військовими як форпост. Про це повідомляє Reuters.

Між двома сусідами різко зросла напруженість у Південнокитайському морі на тлі того, як Філіппіни під керівництвом президента Фердинанда Маркоса-молодшого зближуються зі Сполученими Штатами, що підтримують країну в її морських суперечках з Китаєм. Посольство Китаю в Манілі розкритикувало Вашингтон за те, що він «зібрав» своїх союзників, щоб продовжити «роздувати» проблему Південнокитайського моря та інцидент зі судном.