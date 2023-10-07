У Латвії драматург з Донецька поставив пропагандистську виставу

Посольство України в Латвії засудило постановку п'єси «Перемир'я»

Посольство України в Латвії засудило постановку в театрі міста Даугавпілс п'єси «Перемир'я» драматурга з Донецька Олексія Куралеха, який позиціонує себе «жителем ДНР». Про це представництво України повідомило на сторінці у Facebook.

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«Посольство України в Латвії категорично засуджує проведення в Латвії цієї вистави, яка повністю побудована на елементах російської пропаганди, яку терористична Росія намагається поширювати в дружніх до нас країнах», – йдеться в дописі.

У виставі «Перемирʼя» закладені кремлівські наративи, зокрема війну на Донбасі, яку розв’язала Росія та окупацію нею українських територій у 2014 році. автор цієї п’єси називає «українським конфліктом», а також жодним чином не згадується про Росію як країну-агресора.

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Сама назва п’єси містить у собі елементи російської пропаганди про «братовбивчу війну» та «братські народи» та нав’язує глядачам уявлення про «однакову винуватість обох сторін».

«Ця п’єса відтворює кремлівські наративи про дружні відносини між українцями та росіянами, про спільні цінності народів та зовсім не згадує той факт, що українці воюють за свою власну свободу та суверенітет та територіальну цілісність України. Враховуючи те, що Росія продовжує вбивати українців, знищуючи українські міста та села, проведення вистав за мотивами таких п’єс як «Перемир’я», Посольство вважає неприпустимим», – повідомили українські представники.

У посольстві нагадують, що автор п’єси Олексій Куралех мешкає у Донецьку. З часу окупації міста Росією у 2014 році він не змінював місця проживання, позиціонуючи себе як «житель ДНР». З відкритих джерел відомо, що вистави на літературній основі його творів активно ставляться на території РФ.

Увечері 6 жовтня, після прем’єри, Даугавпілський театр відреагував на заяву українського посольства. У тексті, розміщеному у Facebook, зазначається, що театр поважає думку Посольства України, але водночас категорично відкидаються заяви про те, що через постановку театру поширюються елементи російської пропаганди.

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Театр вважає, що п’єса «Перемир'я» не є пропагандистською, а несе гуманітарний зміст.

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