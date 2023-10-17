Із Ізраїлю вилетів третій евакуаційний рейс з українцями

На борту 74 громадяни України, більшість із яких жінки та діти

Третій евакуаційний рейс із 74 українськими громадянами вилетів із Тель-Авіва до Бухареста (Румунія) у межах триваючої операції з евакуації українських громадян, які перебувають в Ізраїлі. Про це повідомиляється на сторінці посольства України в Ізраїлі.

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Вечірньої пори 16 жовтня з аеропорту Бен Гуріон у Тель-Авіві вирушив третій евакуаційний рейс до Бухареста, Румунія.

«16 жовтня о 22:38 за місцевим часом, з аеропорту Бен Гуріон (Тель Авів) до м. Бухарест (Румунія) відлетів третій евакуаційний рейс з 74 громадянами України, більшість з яких жінки та діти», – йдеться у повідомлення.

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Посольство надало необхідне сприяння та консульську допомогу співвітчизникам.

Зазначимо, що перший евакуаційний рейс відбувся 14 жовтня. Тоді вдалося евакуювати 207 громадян України, з них 63 дитини.

Нагадаємо, також 16 жовтня зранку із Тель-Авіва (Ізраїль) до міста Клуж (Румунія) вилетів другий евакуаційний літак зі 155 українцями на борту.

Раніше повідомлялося, що за дві години до евакуації українців та іноземців із сектору Гази з невідомих причин МЗС Ізраїлю повідомили, що не можуть гарантувати безпеку і відкликають цей дозвіл. На сьогодні відомо про 243 українці, які потребують евакуації з Сектора Гази, але ця цифра буде зростати.