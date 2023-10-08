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Штраф на майже 700 тисяч грн: на Вінниччині рибалки незаконно виловили 218 кг риби

Діана Гасюк
glavcom.ua
Штраф на майже 700 тисяч грн: на Вінниччині рибалки незаконно виловили 218 кг риби
фото: Вінницький рибоохоронний патруль

Збитки нанесені рибному господарству склали 693 719 грн

У Вінницькій області рибалки 7-го жовтня незаконно виловили 218 кг риби та мають тепер сплатити майже 700 тисяч гривень штрафу. Про це повідомляє Вінницький рибоохоронний патруль.

Державні інспектори патруля виявили це порушення та встановили, що, не дивлячись на загрозу штрафу, рибалки використовували сіткові знаряддя для лову.

Подія трапилася на ставу поблизу с. Уладівка Хмільницького району.

У недобросовісних рибалок було знайдено 94 плітки, 55 товстолобів, 31 коропа, 22 товстолоби, 20 щук, 13 окунів, 11 білого амура, 13 окунів, 2 карасі сріблястих та 2 сонячних окунів.

Загальна вага незаконно добутих водних біоресурсів становила 218,3 кг. У результаті цього збитки нанесені рибному господарству склали 693 719 грн.

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Четверо осіб були притягнуті до адміністративної відповідальності за порушення ч. 4 ст. 85 Кодексу України про адміністративні правопорушення (грубе порушення Правил рибальства, а саме рибальство з використанням заборонених знарядь лову).

Нагадаємо, 19 серпня, у день святкування Яблучного Спасу, співробітники Державної екологічної інспекція столичного округу разом з працівниками сектору водної поліції ВРПП Вишгородського РУП ГУНП у Київській області на Київському водосховищі виявили факт грубого порушення правил рибальства

Раніше повідомлялося, що уряди країн Європи були безсилі, але звичайні рибалки не дали Росії провести військові навчання у водах Норвегії та Ірландії. Дослідниця Елізабет Броу вважає, що західним країнам варто більш креативно реагувати на дії Росії. 

Теги: військові навчання військові рибальство навчання інспекція

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