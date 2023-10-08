Штраф на майже 700 тисяч грн: на Вінниччині рибалки незаконно виловили 218 кг риби

Збитки нанесені рибному господарству склали 693 719 грн

У Вінницькій області рибалки 7-го жовтня незаконно виловили 218 кг риби та мають тепер сплатити майже 700 тисяч гривень штрафу. Про це повідомляє Вінницький рибоохоронний патруль.

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Державні інспектори патруля виявили це порушення та встановили, що, не дивлячись на загрозу штрафу, рибалки використовували сіткові знаряддя для лову.

Подія трапилася на ставу поблизу с. Уладівка Хмільницького району.

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У недобросовісних рибалок було знайдено 94 плітки, 55 товстолобів, 31 коропа, 22 товстолоби, 20 щук, 13 окунів, 11 білого амура, 13 окунів, 2 карасі сріблястих та 2 сонячних окунів.

Загальна вага незаконно добутих водних біоресурсів становила 218,3 кг. У результаті цього збитки нанесені рибному господарству склали 693 719 грн.

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Четверо осіб були притягнуті до адміністративної відповідальності за порушення ч. 4 ст. 85 Кодексу України про адміністративні правопорушення (грубе порушення Правил рибальства, а саме рибальство з використанням заборонених знарядь лову).

Нагадаємо, 19 серпня, у день святкування Яблучного Спасу, співробітники Державної екологічної інспекція столичного округу разом з працівниками сектору водної поліції ВРПП Вишгородського РУП ГУНП у Київській області на Київському водосховищі виявили факт грубого порушення правил рибальства.

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Раніше повідомлялося, що уряди країн Європи були безсилі, але звичайні рибалки не дали Росії провести військові навчання у водах Норвегії та Ірландії. Дослідниця Елізабет Броу вважає, що західним країнам варто більш креативно реагувати на дії Росії.