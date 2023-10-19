Українці можуть отримати 27 тис. грн на навчання за однією із професій

Навчання за професією «сапер» в Україні буде проходити у восьми закладах освіти

Зараз Україна – найбільш замінована країна у світі

Державна служба зайнятості розпочала видавати ваучери на навчання за професією «сапер». Загалом, служба зайнятості збільшила перелік професій та спеціальностей, за яким можна отримати ваучер на навчання, до 124 найменувань. Про це повідомляє пресслужба міністерства економіки.

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«Зараз Україна – найбільш замінована країна у світі. Понад 174 тис. км² території України потенційно забруднені вибухонебезпечними предметами. Тому гуманітарне розмінування » одне із критично важливих для України питань. Це можливість врятувати життя і захистити безпеку населення. А ще можливість відновити економіку. Ми не можемо чекати закінчення військових дій, ми маємо діяти вже сьогодні», – йдеться у повідомленні.

Перша віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко пояснила, що підготовка спеціалістів з розмінування, з одного боку, допоможе відновленню економіки, а, з іншого боку, допоможе соціальній адаптації українців, які повертаються із армії до мирного життя, або в той чи інший спосіб постраждали під час війни.

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Навчання за професією «сапер» в Україні буде проходити у восьми закладах освіти для наступних категорій громадян:

внутрішньо переміщені особи (ВПО);

учасники бойових дій (УБД);

звільнені з військової служби;

45+ років;

люди, які отримали поранення внаслідок війни;

особи з інвалідністю;

люди, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України.

«Відтепер людина, яка відноситься до вищеназваних категорій, має професійно-технічну, фахову або вищу освіту, зможе отримати ваучер на навчання номіналом до 27 тис. грн та пройти відповідне навчання», – додали в Мінекономіки.

Раніше повідолялося, що країни НАТО розпочали операцію з розмінування Чорного моря.

Також Україна запустить ринок послуг із розмінування.