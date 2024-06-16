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Японією шириться рідкісна бактерія, здатна вбити людину за два дні

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Японією шириться рідкісна бактерія, здатна вбити людину за два дні
Станом на 2 червня у Японії виявлено 977 випадків синдрому стрептококового токсичного шоку
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

За прогнозами науковців, кількість випадків захворювання на синдром стрептококового токсичного шоку у країні цьогоріч може сягнути 2500 зі смертністю у 30%

У Японії розповсюджується захворювання, від якого якого пацієнти можуть помирати упродовж 48 годин. Його викликає рідкісна «м’ясоїдна бактерія». Про це повідомляє Bloomberg.

Станом на 2 червня у Японії виявлено 977 випадків синдрому стрептококового токсичного шоку.

За даними Національного інституту інфекційних захворювань, який відстежує випадки захворювання з 1999 року, це вже перевищило рекордні 941 випадок, зареєстровані за весь минулий рік.

Рідкісна «м’ясоїдна бактерія» – стрептокок групи А або GAS. Зазвичай вона викликає набряк і біль у горлі. Однак у деяких випадках бактерії можуть призвести до швидкого розвитку симптомів, зокрема болю й набряку кінцівок, лихоманки та низького кров’яного тиску, які можуть супроводжуватися некрозом, проблемами з диханням, органною недостатністю та навіть призвести до смерті.

«Більшість смертей стаються протягом 48 годин», – зазначив професор інфекційних хвороб Токійського жіночого медичного університету Кен Кікучі.

За його словами, щойно пацієнт помічає набряк стопи вранці, до обіду він може розширитися до коліна. Після цього хворий може померти протягом 48 годин.

Між тим, в інших країнах також нещодавно спостерігалися спалахи цієї хвороби. Наприкінці 2022 року принаймні п’ять європейських країн повідомили Всесвітній організації охорони здоров’я (ВООЗ) про збільшення випадків інвазивного стрептококового захворювання групи А (iGAS). Зростання кількості випадків відбулося після того, як були зняті обмеження через коронавірусну хворобу, констатують в організації.

За нинішніх темпів зараження кількість випадків захворювання в Японії цього року може сягнути 2500 зі смертністю у 30%, прогнозує Кікучі. Професор закликав людей дотримуватися гігієни рук і обробляти будь-які відкриті рани. Він пояснив, що пацієнти можуть переносити стрептокок групи А у своєму кишківнику, тому зростає загроза забруднити руки після випорожнення.

Нагадаємо, ВООЗ повідомила, що в Мексиці зафіксували першу у світі смерть людини, спричинену штамом пташиного грипу під назвою H5N2. 

До слова, Міністерство охорони здоров’я Гондурасу оголосило надзвичайний стан через зростання хворих та смертності від лихоманки Денге – гострого інфекційного захворювання, яке передається людям через укуси комарів. 

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Теги: Японія інфекція хвороба

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