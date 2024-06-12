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Японія вдарить санкціями по Китаю за підтримку Росії – ЗМІ

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Японія вдарить санкціями по Китаю за підтримку Росії – ЗМІ
Фуміо Кісіда цього тижня висловиться на підтримку України
фото із відкритих джерел

 Країна вперше запровадить жорсткі рестрикції щодо китайських компаній через війну в Україні

Уряд Японії планує запровадити санкції щодо іноземних компаній, зокрема з Китаю, через постачання до Росії матеріалів та комплектуючих подвійного призначення, зокрема нітроцелюлози. Про це йдеться на сайті  телеканалу NHK. Токіо вже працює над переліком компаній, які підпадуть під експортні обмеження.

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда може надати цей список G7 на саміті в Італії, який запланований на 13–15 червня. Зазначається, що країна вперше запровадить жорсткі рестрикції щодо китайських компаній через війну в Україні.

«Що стосується ситуації в Україні, то основна увага буде зосереджена на поводженні з російськими активами, які були заморожені через санкції. Також очікується, що прем'єр-міністр Кісіда ясно висловить думку Японії з цього приводу, та наголосить на виключній  підтримці України. Крім того, під час обговорень економічної безпеки та інших питань він висловить занепокоєння щодо перевиробництва в Китаї, та наголосить на важливості вільного та справедливого економічного порядку, заснованого на міжнародних правилах», – йдеться у публікації.

До слова, відразу після Італії прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда вирушить Глобальний саміт миру, який відбудеться у Швейцарії з 15 по 16 червня. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства закордонних справ країни. Головний секретар кабінету міністрів острівної держави Есімаса Хаясі назвав майбутній саміт важливою зустріччю, яка має продемонструвати підтримку зусиль Києва з боку міжнародної спільноти.

Раніше стало відомо, що країни G7 можуть наступного тижня зробити нове жорстке попередження дрібним китайським банкам про припинення допомоги Росії ухилятися від західних санкцій. Такою мірою наполягають, зокрема, офіційні особи США.

Читайте також: Японія вслід за США розширила антиросійські санкції

Теги: росія Японія санкції саміт Китай обмеження

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