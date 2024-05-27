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Прем'єр-міністр Китаю проведе перші за чотири роки переговори із союзниками США

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Прем'єр-міністр Китаю проведе перші за чотири роки переговори із союзниками США
Прем'єр-міністр Китаю, президент Південної Кореї і прем'єр-міністр Японії зустрінуться на переговорах
фото: Yonhap

Лідери намагаються відновити діалог із питань торгівлі та безпеки, який гальмується глобальною напруженістю

Прем'єр-міністр Китаю Лі Цянь, президент Південної Кореї Юн Сок Йол і прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда зустрінуться на перших за чотири роки тристоронніх переговорах у Сеулі. Про це пише Reuters.

Серед тем, які обговорюватимуть лідери, – економіка і торгівля, наука і технології, міжнаціональні обміни та сфера охорони здоров'я.

Як пише Reuters, лідери намагаються відновити діалог із питань торгівлі та безпеки, який гальмується глобальною напруженістю. Саміт відбудеться після того, як лідери зустрілися окремо для двосторонніх переговорів один з одним.

Під час цих зустрічей прем'єр Китаю і президент Південної Кореї домовилися про дипломатичний діалог, а також про відновлення переговорів про вільну торгівлю, в той час як прем'єри Японії і Китаю обговорили питання Тайваню і домовилися про проведення нового раунду двостороннього економічного діалогу на високому рівні.

Юн також попросив Китай відігравати конструктивну роль зі своїми партнерами в Північній Кореї, яка розширює свій ядерний і ракетний арсенал всупереч резолюціям Ради Безпеки ООН.

Офіційні особи та дипломати з Південної Кореї та Японії встановили низьку планку для саміту, заявивши, що немає впевненості в тому, чи будуть зроблені важливі заяви. Однак сама зустріч допоможе трьом країнам оживити їхні напружені відносини.

«Таким чином Китай і союзники США – Південна Корея і Японія – намагаються впоратися із недовірою на тлі суперництва між Пекіном і Вашингтоном, а також напруженості навколо Тайваню, який Пекін вважає своєю територією», – зазначає Reuters.

До слова, Бразилія та Китай закликають до проведення міжнародної мирної конференції за рівноправної участі всіх сторін для обговорення пропозицій щодо деескалації російсько-української війни. 

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Теги: Південна Корея Японія Китай переговори

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