Головна Думки вголос Олексій Кущ
search button user button menu button
Олексій Кущ Фінансовий експерт

Світові лідери під прицілом: Що об'єднує атаки на Фіцо та Абе?

glavcom.ua
Як замах на Роберта Фіцо пов'язаний з вбивством Сіндзо Абе
колаж: glavcom.ua

Що спільного між замахом на прем'єра Словаччини Роберто Фіцо та вбивством прем'єра Японії Сіндзо Абе у 2022 році?

Відмова від мейнстриму і перехід до немейнстримної політики. Фіцо створював успішну Словаччину за допомогою заходів щодо залучення інвестицій зі значною роллю держави у цьому процесі.

Словаччина поступово стає центром автомобільного виробництва ЄС і цьому є низка пояснень: допомога держави у розвитку промислових майданчиків, підключення підприємств до критичної та транспортної інфраструктури.

Дирижистська та протекціоністська політика Фіцо дуже не подобалася його політичним супротивникам. Нападник був прихильником місцевої ультраліберальної партії.

Насправді мейнстрим тільки здається білим та пухнастим. У реалі – це такий няшний кролик із зубами акули як у фільмі жахів. Його мережі ефективні і навіть невидимі, але вони міцніші за титанові нитки.

Порушення мейнстриму – це завжди зсув балансу глобальних інтересів у той чи інший бік. А капіталізація цих інтересів вимірюється мільярдами доларів.

Щодо Японії, то вона почала оживати від «дефляційного сну» лише з приходом до влади Сіндзо Абе, часткового відходу від мейнстриму за допомогою «абеноміки», яка полягала у застосуванні трьох стріл:

  • перша стріла – збільшення грошової маси та плавна девальвація єна;
  • друга стріла – інвестиції держави у розвиток інфраструктури;
  • третя стріла – стимулювання споживання населення, фіскальне стимулювання, залучення інвестицій.

Нобелівський лауреат Джозеф Стігліц позитивно оцінив цю модель.

На жаль, Сіндзо Абе був убитий у липні 2022 року. За офіційною версією – релігійним фанатиком, колишнім військовим. Але персони нападників тут не такі важливі. Це завжди нібито випадкові люди: фанатики, невизнані письменники, божевільні, радикали. Абе за офіційною версією вбили за «відступ від традицій», на Фіцо робили замах за відхід від ліберального мейнстриму. Привід завжди знайдеться, як усунути людей, які махнули через прапорці.

Тим більше, що у сегменті ультралібералізму є багато фанатиків, одержимих людей, для яких їхнє вчення – це релігія, причому сектантського штибу, де дискусія – це злочин, сумніви ганьбляться, а будь-який незгодний стає «марксистом» або «соціалістом», тобто дегуманізованою і розлюдненою одиницею, що підлягає усуненню будь-яким способом.

А Роберту Фіцо бажаю здоров'я, якнайшвидшого повернення та успіху на шляху побудови соціально та економічно благополучної Словаччини.

Читайте також: Може стати наступною жертвою після Фіцо: Сербія заявила про загрозу життю президента Вучича
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Японія Словаччина політика Сіндзо Абе Фіцо

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Маємо захищати інтереси України, навіть в несприятливих умовах
Що українці мають усвідомити про світову політику
21 квiтня, 19:11
Опозиціонерка Хатія Деканоїдзе попереджає, що грузинський народ вже не повернеться під російський протекторат
Хатія Деканоїдзе: Іванішвілі на зв’язку з росіянами, а тітушками керує Каха Каладзе Інтерв'ю
7 травня, 12:00
Японські дослідники вирішили дати новий шанс людям із гіподонтією
Японія випробовує препарат для вирощування нових зубів
9 травня, 05:05
Незаконні мігранти човнами прибувають до Великої Британії
Одна з європейських держав почне відправляти нелегальних мігрантів назад до їхньої країни
23 квiтня, 11:26
Ілон Маск продовжує висловлюватись щодо подій у світовій політиці і соціумі
«Війна все одно почнеться»: Ілон Маск спрогнозував, що чекає на Європу
24 квiтня, 12:35
Людей, яких вважають мігрантами, висаджують з корабля британських прикордонних сил, коли вони прибувають у порт Дувра у Великій Британії
Велика Британія починає затримувати мігрантів, яких збираються депортувати до Руанди
2 травня, 03:59
З початку повномасштабної війни прикордонна поліція Словаччині зловила 1484 українця
Поліція Словаччини заявила, що кількість ухилянтів з України стрімко зростає
9 травня, 20:09
На прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо сьогодні було скоєно замах
Замах на прем'єра Фіцо. Кремлівські пропагандисти «знайшли український слід»
Вчора, 17:17
Затримання нападника на Роберта Фіцо
Замах на словацького прем'єра Фіцо: усе, що відомо про нападника
Вчора, 18:14

Олексій Кущ

Світові лідери під прицілом: Що об'єднує атаки на Фіцо та Абе?
Світові лідери під прицілом: Що об'єднує атаки на Фіцо та Абе?
Торгова війна США проти Китаю розпочалася
Торгова війна США проти Китаю розпочалася
Імперія 3.0. Реальність, яку необхідно враховувати в найближчі 10 років
Імперія 3.0. Реальність, яку необхідно враховувати в найближчі 10 років
Чому Захід не готується до «великої війни»?
Чому Захід не готується до «великої війни»?
Криза, яка чекає на українські міста. Що робити?
Криза, яка чекає на українські міста. Що робити?
Сировинна формула «успіху», яка зіпсувала відносини України та Польщі
Сировинна формула «успіху», яка зіпсувала відносини України та Польщі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
70K
Полонений 18-річний окупант здивував історією про те, як опинився на війні
25K
День вишиванки 2024: історія, традиції та цікаві факти про свято
15K
У Львові солдат застрелив полковника: як його покарали
11K
Путін прилетів у Китай: що відомо про мету і програму візиту
11K
Переполох у лісі. «Слуги народу» беруться за сокиру
9398
Переговори Путіна та Сі Цзіньпіна: диктатор вмовив китайців купувати російське, але є нюанс

Новини

Скандал з бронювання співробітників. Компанія Favbet зробила заяву
Сьогодні, 18:57
Черговий пакет санкцій має повністю заборонити російську продукцію на ринку ЄС – нардеп
Сьогодні, 15:19
День вишиванки 2024: історія, традиції та цікаві факти про свято
Сьогодні, 06:05
Через необхідність відновлення енергосистеми розглядається варіант збільшення тарифу на світло до 4,8 грн за кіловат
Вчора, 17:23
Під час стрибка з парашутом на Одещині загинув 19-річний курсант
Вчора, 15:51
Підвищення акцизу на пальне. Економіст пояснив наслідки
Вчора, 13:17

Прес-релізи

Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
16 травня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua