Російська акторка Анастасія Заворотнюк померла у віці 53 років

У ніч проти 30 травня у віці 53 років померла відома російська акторка, зірка серіалу «Моя прекрасна няня» Анастасія Заворотнюк. Про це повідомили на сторінці акторки в Instagram.

«Сьогодні вночі після тривалої та тяжкої хвороби пішла з життя наша Настя», - йдеться у повідомленні.

Хвороба акторки

У 2019 році в Анастасії Заворотнюк діагностували агресивну форму раку мозку. З того часу вона практично не з'являлася на публіці, але, як повідомляли близькі артистки, продовжувала наполегливо боротися з онкологією. Наприкінці 2023 року акторка пройшла курс дорогого лікування, проте хвороба не відступала.

У квітні 2024 року, за повідомлення російських ЗМІ, стан актриси почав погіршуватися, і після численних операцій і курсів хіміотерапії лікарям довелося занурити її в медикаментозний сон.

Серіал та висміювання українців

Анастасія Заворотнюк стала відомою завдяки ролі у серіалі «Моя прекрасна няня». Сама акторка зізнавалася, що потрапила до серіалу абсолютно випадково і точно не припускала, що стане відомою.

Акторка зіграла няню Віку, яка є українкою та приїхала у Москву завойовувати серце столичного продюсера. Але під історією кохання на протязі серіалу приховувалась ненависть до України, оскільки вона завжди згадувалася лише з негативної сторони. Українці серіал «Моя прекрасна няня» критикували через висміювання образу українки – невихованої, інтелектуально і культурно обмеженої, «говорящей с сильным акцентом» провінціалки, мета якої – закохати у себе багатого московського продюсера.

фото: з відкритих джерел

«Віка, ви крадете речі в магазині, як Україна – газ», – заявляє російський актор в одній з серій. «Помаранчевий зараз в моді на Україні», – жартує інша героїня, натякаючи на революцію. «Максиме Вікторовичу, вашій доньці Маші потрібна вишиванка – чи то на свято приєднання України, чи то від’єднання» – каже сама Віка.

«Я найбільша фанатка російського президента», – говорила Анастасія Заворотнюк у ролі няні Віки. За сюжетом серіалу, її родичі по Україні та Росії – вони спілкуються, але не завжди дружать та, як правило, завжди роблять якісь примітивні речі, зокрема ті, хто з Одеси, Бердянська, Мелітополя або Бердичева.

Згідно із «легендою» няні Віки, вона народилася в українському Маріуполі, але саме багатостраждальному місту дісталося найбільше. Воно пригноблювалося в серіалі при кожній зручній нагоді.

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Анастасія Заворотнюк народилася 3 квітня 1971 року. Окрім акторської діяльності, працювала телеведучою. Акторка була тричі одружена. Шлюб з першим чоловіком, німецьким бізнесменом, тривав близько року. З другим чоловіком, Дмитром Стрюковим, вона прожила кілька років у Лос-Анджелесі – у них народилося двоє дітей, Анна і Майкл. З 22 вересня 2008 року перебувала у шлюбі з фігуристом Петром Чернишовим. У жовтні 2018 року у пари народилася донька Міла. Після народження дівчинки в акторки діагностували пухлину головного мозку.

Нагадаємо, російська акторка Анастасія Заворотнюк потрапила в «чистилище» «миротворця» за незаконну гастрольну діяльність в Криму. Причиною стало порушення державного кордону України і незаконна гастрольна діяльність на території тимчасово окупованого Криму.