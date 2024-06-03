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Через комарів, які переносять страшну хворобу, одна з країн оголосила надзвичайний стан

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Через комарів, які переносять страшну хворобу, одна з країн оголосила надзвичайний стан
Денге – це вірус, який передається людині через укус інфікованого комара
фото з відкритих джерел

Наслідки зміни клімату створюють сприятливі умови для комарів на дедалі більших територіях

Міністерство охорони здоров’я Гондурасу оголосило надзвичайний стан через зростання хворих та смертності від лихоманки Денге – гострого інфекційного захворювання, яке передається людям через укуси комарів. Про це повідомляє CNN.

Цього року в Гондурасі зафіксували більше 23 тис. підозр на це небезпечне захворювання. Це другий показник після Мексики у Центральній Америці.

За 5 місяців 2024 року в усьому регіоні зареєстрували понад 8,65 млн випадків – удвічі більше, ніж за весь 2023 рік.

До поширення епідемії спричинили наслідки явища Ель-Ніньо та зміни клімату, оскільки підвищення температури повітря, висока кількість опадів та збільшення вологості створюють сприятливі умови для комарів, які є переносниками вірусної інфекції.

Найбільшу кількість випадків лихоманки Денге зафіксували в 2023 році, коли хвороба вразила понад 80 країн у всіх регіонах. Нині це захворювання поширене в більше ніж 100 країнах Африки, Америки, Східного Середземномор’я, Південно-Східної Азії та Західної частини Тихого океану. Також Денге поширюється на нові території Європи, Східного Середземномор’я та Південної Америки.

Після зараження у хворого виникають симптоми, схожі на грип, які в окремих випадках можуть призвести до смерті.

Нагадаємо, французькі органи охорони здоров’я попереджають про ризик завезених випадків лихоманки денге напередодні Олімпійських ігор через триваючий сплеск вірусу в Америці, повідомляє euronews.

До слова, нещодавно дружина посла України у Бразилії Андрія Мельника підхопила інфекцію денге і опинилася в лікарні.

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Теги: надзвичайний стан епідемія повітря хвороба

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