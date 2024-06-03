Через комарів, які переносять страшну хворобу, одна з країн оголосила надзвичайний стан

Денге – це вірус, який передається людині через укус інфікованого комара

Наслідки зміни клімату створюють сприятливі умови для комарів на дедалі більших територіях

Міністерство охорони здоров’я Гондурасу оголосило надзвичайний стан через зростання хворих та смертності від лихоманки Денге – гострого інфекційного захворювання, яке передається людям через укуси комарів. Про це повідомляє CNN.

Цього року в Гондурасі зафіксували більше 23 тис. підозр на це небезпечне захворювання. Це другий показник після Мексики у Центральній Америці.

За 5 місяців 2024 року в усьому регіоні зареєстрували понад 8,65 млн випадків – удвічі більше, ніж за весь 2023 рік.

До поширення епідемії спричинили наслідки явища Ель-Ніньо та зміни клімату, оскільки підвищення температури повітря, висока кількість опадів та збільшення вологості створюють сприятливі умови для комарів, які є переносниками вірусної інфекції.

Найбільшу кількість випадків лихоманки Денге зафіксували в 2023 році, коли хвороба вразила понад 80 країн у всіх регіонах. Нині це захворювання поширене в більше ніж 100 країнах Африки, Америки, Східного Середземномор’я, Південно-Східної Азії та Західної частини Тихого океану. Також Денге поширюється на нові території Європи, Східного Середземномор’я та Південної Америки.

Після зараження у хворого виникають симптоми, схожі на грип, які в окремих випадках можуть призвести до смерті.

Нагадаємо, французькі органи охорони здоров’я попереджають про ризик завезених випадків лихоманки денге напередодні Олімпійських ігор через триваючий сплеск вірусу в Америці, повідомляє euronews.

До слова, нещодавно дружина посла України у Бразилії Андрія Мельника підхопила інфекцію денге і опинилася в лікарні.