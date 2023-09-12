«Як петарда у руках»: експерт помітив дивну деталь землетрусу у Марокко

Землетрус стався не у сейсмонебезпечній зоні, а його потужність посилилася за рахунок невеликої глибини та старих будівель у країні

Землетрус, що стався в ніч проти суботи в Марокко, був дивним, пише El Confidencial. Для цього району такі катастрофи нехарактерні. Більше того, підземні поштовхи були не дуже сильними, але вкрай руйнівними – і на це є відразу кілька причин.

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Це був «дивний» землетрус – він стався не в сейсмонебезпечній зоні, а його потужність посилилася за рахунок невеликої глибини та особливостей марокканської архітектури – це зробило його особливо руйнівним.

У ніч на суботу землетрус силою 7,2 бали, за даними Марокканського національного інституту геофізики (6,8 бали, за даними Геологічної служби США), потряс південний регіон Марокканського Атласу з епіцентром у місті Ігіль, розташованому приблизно за 70 кілометрів на південний захід від міста Марракеш. У наступні години сталося ще кілька підземних поштовхів, потужність найсильнішого з них становила 4,9 балів.

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Це був найсильніший землетрус за останні 60 років. Він перевершив землетрус, який стався в 2004 році в районі Аль-Хосейма – це набагато північніше – і забрало життя понад 600 людей. Цього разу катастрофа сталася на південному сході країни, і багатьох це здивувало. «Це не сейсмонебезпечна зона», – пояснив Хосе-Карлос Сальседо, професор кафедри будівельних конструкцій Університету Естремадури. Область, де сейсмічна активність вірогідніша, знаходиться на півночі Марокко, оскільки в районі моря Альборан – між узбережжям Малаги та північ Африки – зустрічаються дві тектонічні плити – Африканська та Євразійська. «Однак район, де стався землетрус, знаходиться на великій відстані від зони стику цих плит», – зазначив Сальседо.

Незважаючи на те, що землетрус був сильним (найсильніший за весь час спостережень у цьому гірському районі), руйнування, що виникли, не цілком відповідають показнику за шкалою Ріхтера. Найближчі до епіцентру сільські поселення було зруйновано – на них припадає більшість загиблих. Але Марракеш, найбільш густонаселене місто в зоні, зачепленій землетрусом, – півтора мільйона мешканців та тисячі туристів, – знаходилося лише за 70 кілометрів. Це не така велика відстань дозволила уникнути більшої кількості жертв.

Проблема, як зазначають географи та сейсмографи, полягає у малій глибині залягання гіпоцентру, тобто місця, де відбувається поштовх, що породжує землетрус. За даними Геологічної служби США, ця глибина становила близько 18,5 кілометра, а за даними марокканського інституту – ще менше, 11 кілометрів.

«Глибина дуже важлива. У разі землетрусу роль грає відстань не тільки по горизонталі – до епіцентру, – але і по вертикалі, – каже експерт Сальседо. – Це як петарда в руках – вона завдасть більше збитків, ніж бомба, що розірвалася за кілометр від вас». Глибокі землетруси, як правило, генерують більше енергії та сейсмічних хвиль і, отже, оцінюються вище за шкалою Ріхтера, але їхня сила розсіюється в міру просування від центру – як по горизонталі, так і по вертикалі.

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До цього слід додати особливості архітектури країни, які роблять її «дуже схильною до руйнувань під час землетрусів».

Одними з перших на марокканському телебаченні з'явилися кадри, на яких було видно, як один за одним руйнувалися стародавні історичні будівлі в старому місті (медіні) Марракеша. «Через глинобитні стіни та кам'яну кладку історичні будівлі в Марокко досить вразливі», – каже Сальседо. Такі будинки неможливо зробити сейсмостійкими, навіть якщо дуже захотіти.

З «прокляттям» історичних будівель уряд не може нічого зробити, але крім цього існують проблеми з якістю будівництва сучасних будівель та контролем за видачею дозволів на проведення робіт. У Марокко дуже поширена ситуація, коли будівля має кілька власників та будується хаотично, без певного архітектурного плану. «У будівлі чотири поверхи, хтось купує відкриту терасу і будує п'ятий поверх. Просто вгору. І справа не в тому, що немає хорошого проекту чи плану, а в тому, що немає контролю», – пояснює експерт.

«В історичних центрах, таких як Марракеш, є дуже вразливі старі будинки, побудовані з каменю та глини, а є багато нових будівель, які так само легко схильні до руйнувань, як і старі, через відсутність контролю при будівництві. Приміром, будують. стовпи з бетону, але жоден не є сейсмостійким, – зазначає експерт Сальседо. – У цьому районі, віддаленому від передбачуваної зони найбільшої сейсмічної активності, ця проблема особливо гостра».

Нагадаємо, кількість загиблих у результаті землетрусу, що стався в Марокко ввечері 8 вересня, зросла до 2122, також зафіксовано понад 2420 постраждалих. Про це повідомляє Al Jazeera.

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Зокрема, серед загиблих під час землетрусу в Марокко - четверо громадян Франції, 15 зазнали поранення. Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) заявила, що від землетрусу постраждали понад 300 тисяч людей.

За даними МВС країни, землетрус, що стався 8 вересня, є найбільшим за останні 120 років. Повідомляється, що рятувальникам важко добиратися до найбільш постраждалих регіонів через великі завали на дорогах. Смерть людей у результаті землетрусу зареєстрована у дев'яти провінціях та префектурах. Епіцентр знаходився в районі Ігіль у провінції Ель-Хауз.