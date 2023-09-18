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Як зупинити Путіна? Байден готує пропозицію двом сотням країн в ООН

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Як зупинити Путіна? Байден готує пропозицію двом сотням країн в ООН
Джо Байден закликатиме розширити Раду Безпеки ООН для протидії Росії та Китаю на зустрічі світових лідерів у Нью-Йорку
фото з відкритих джерел

Розширення Радбезу ООН. Кірбі розкрив деталі плану президента США, який був запропонований кілька місяців тому

Президент США Джо Байден на сесії Генасамблеї ООН спробує втілити у життя заклик, який часто звучить з його уст останні пів року –  він попросить 193 країни-члени ООН розширити Раду безпеки організації. Зокрема Байден хоче додати такі країни, як Німеччина і Японія, щоб послабити вплив Китаю і Росії, заявив координатор Білого дому зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі, повідомляє The Telegraph.

«Я думаю, президент Байден трохи докладніше розповість про це. Ми ясно дали зрозуміти і вважаємо, що настав час порушити питання про структуру Ради безпеки», – заявив Кірбі.

Повідомляється, що Джо Байден наполягає на включення п'яти або шести нових постійних членів у Раду безпеки ООН, зокрема Індії, Бразилії, Німеччини та Японії. Як можливі постійні члени США розглядаються Бразилія і ПАР.

Нагадаємо, у червні повідомлялося, що адміністрація президента США Джо Байдена сподівається розширити Раду Безпеки ООН і додати до неї шість нових постійних членів. Представник США в ООН Лінда Томас-Грінфілд кілька місяців вела переговори з іншими дипломатами щодо розширення Радбезу.

Шляхом цієї реформи Байден хоче збільшити вплив країн, що розвиваються в ООН. Президент США наполягає на реформах, незважаючи на небажання авторитетних держав поступитися своїм традиційним впливом.

Теги: Адміністрація Президента Німеччина Джозеф Байден Японія Бразилія Радбез ООН президент переговори

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