Як зупинити Путіна? Байден готує пропозицію двом сотням країн в ООН
Розширення Радбезу ООН. Кірбі розкрив деталі плану президента США, який був запропонований кілька місяців тому
Президент США Джо Байден на сесії Генасамблеї ООН спробує втілити у життя заклик, який часто звучить з його уст останні пів року – він попросить 193 країни-члени ООН розширити Раду безпеки організації. Зокрема Байден хоче додати такі країни, як Німеччина і Японія, щоб послабити вплив Китаю і Росії, заявив координатор Білого дому зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі, повідомляє The Telegraph.
«Я думаю, президент Байден трохи докладніше розповість про це. Ми ясно дали зрозуміти і вважаємо, що настав час порушити питання про структуру Ради безпеки», – заявив Кірбі.
Повідомляється, що Джо Байден наполягає на включення п'яти або шести нових постійних членів у Раду безпеки ООН, зокрема Індії, Бразилії, Німеччини та Японії. Як можливі постійні члени США розглядаються Бразилія і ПАР.
Нагадаємо, у червні повідомлялося, що адміністрація президента США Джо Байдена сподівається розширити Раду Безпеки ООН і додати до неї шість нових постійних членів. Представник США в ООН Лінда Томас-Грінфілд кілька місяців вела переговори з іншими дипломатами щодо розширення Радбезу.
Шляхом цієї реформи Байден хоче збільшити вплив країн, що розвиваються в ООН. Президент США наполягає на реформах, незважаючи на небажання авторитетних держав поступитися своїм традиційним впливом.
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