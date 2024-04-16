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Єдиний постачальник ракет для комплексів С-300 та С-400: у Москві горить завод «Авангард»

Наталія Порощук
glavcom.ua
Єдиний постачальник ракет для комплексів С-300 та С-400: у Москві горить завод «Авангард»
У Росії на заводі «Авангард» спалахнула пожежа
фото з відкритих джерел

На заводі випускають ракети для систем протиповітряної оборони

У Москві спалахнула пожежа на військовому заводі «Авангард», який виробляє зенітні ракети. Про це повідомляє Telegram-канал Astra.

«Пожежа площею 50² м відбувся в цеху №12 машинобудівного заводу «Авангард»», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на заводі випускають ракети для систем протиповітряної оборони. У відкритих джерелах сказано, що це єдиний постачальник ракет комплексів С-300 і С-400.

Згодом з'явилася інформація, що пожежу було локалізовано.

АТ Московський машинобудівний завод «Авангард» входить до складу акціонерного товариства «Концерн повітряно-космічної оборони «Алмаз-Антей». 

Нагадаємо, що раніше 1 квітня у Росії спалахнула масштабна пожежа на території цеху машинобудівного заводу «Уралмаш». Як зазначається, ймовірно, пожежа сталась на цеху №57, де зберігались 500 літрів лаку. Клуби чорного диму видно з будь-якого куточка міста.

Також у Росії стався вибух і масштабна пожежа на газопроводі.

Теги: боєприпаси росія Москва ракета пожежа

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