Єдиний постачальник ракет для комплексів С-300 та С-400: у Москві горить завод «Авангард»
На заводі випускають ракети для систем протиповітряної оборони
У Москві спалахнула пожежа на військовому заводі «Авангард», який виробляє зенітні ракети. Про це повідомляє Telegram-канал Astra.
«Пожежа площею 50² м відбувся в цеху №12 машинобудівного заводу «Авангард»», – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що на заводі випускають ракети для систем протиповітряної оборони. У відкритих джерелах сказано, що це єдиний постачальник ракет комплексів С-300 і С-400.
Згодом з'явилася інформація, що пожежу було локалізовано.
АТ Московський машинобудівний завод «Авангард» входить до складу акціонерного товариства «Концерн повітряно-космічної оборони «Алмаз-Антей».
Нагадаємо, що раніше 1 квітня у Росії спалахнула масштабна пожежа на території цеху машинобудівного заводу «Уралмаш». Як зазначається, ймовірно, пожежа сталась на цеху №57, де зберігались 500 літрів лаку. Клуби чорного диму видно з будь-якого куточка міста.
Також у Росії стався вибух і масштабна пожежа на газопроводі.
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