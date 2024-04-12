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Олександр Кочетков Аналітик, політтехнолог

Кремль може влаштувати криваві теракти у Європі

glavcom.ua
Путін використовує теракт у підмосков'ї задля інформаційної атаки проти України
фото з відкритих джерел

Експерти наводять факти щодо співпраці представників ІДІЛ з російськими силовиками

Щодо продовження «іділівських» терактів. «Іділівських» взято у лапки, тому що з розстрілом у російському «Крокус Холі» залишається надто багато запитань.

З одного боку, ІДІЛ, що базується у Афганістані, взяв на себе відповідальність за теракт. А силовики недоімперії, яка впадає у середньовіччя, нахапали перших, хто трапився, яких неприхованими тортурами змушують давати покази проти України. А на підтвердження несуть якусь дурню про українські прапори і листування мало не з Володимиром Зеленським у смартфонах арештованих.

Але світ на це не ведеться, і навіть у самій недоімперії все розуміють. Тобто, провал по всіх напрямках – як щодо російської безпеки, так і щодо звинувачення Україні у тероризмі.

З іншого боку експерти, зокрема, Дмитро Снєгирьов наводить факти щодо співпраці представників ІДІЛ з російськими силовиками. Наприклад, навіть засуджені ІДІЛовці служать у збройних силах рф і виконують спецзавдання.

Також треба розуміти, що російські спецслужби постійно контактують польовими командирами в Афганістані, і коли там були війська США, ця робота посилилася.

Тобто, складається неоднозначне враження. Ситуація з розслідування теракту виглядає вкрай непрофесійною навіть для рф. Проте там є всі можливості для розігрування складних багатоходівок. Якщо припустити, що не всі карти на столі, то тоді ситуація перестає бути суперечливою.

Мова про те, Кремль, піднявши інформаційну хвилю щодо участі України у тероризмі, може влаштувати криваві теракти у Європі. За участі афганських ІДІЛівців.

Цілями можуть бути якісь масові події за участі європейців, які організовує якесь російське дипломатичне, торговельне чи культурне представництво. Або терористична атака на спортсменів від росії на Олімпійських Іграх – їх не шкода, вони у рф вважаються майже зрадниками, бо виступають без національної символіки.

І після такого теракту обов’язково будуть знайдені візитівки Малюка та Буданова, записи виступів Зеленського на «95 кварталі» і тому подібні «викривальні факти». Але налякані європейці не будуть розбиратися, та ще й російські інформаційні ботоферми попрацюють.

І ситуація з європейською підтримкою України ризикує суттєво погіршитися, а Штати ще не відійдуть від своєї політичної турбулентності. Ось тоді кривава антиукраїнська спецоперація Кремлю стане очевидною. Але буде запізно.

Тому вже зараз потрібно інформувати наших партнерів про такий можливий розвиток подій. В першу чергу, Францію, як країну, яка приймає олімпіаду.

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Джерело
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Теги: росія теракт ІДІЛ путін Європа

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Олександр Кочетков

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