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Безпілотник влучив у енергооб'єкт на Львівщині: спалахнула пожежа

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Безпілотник влучив у енергооб'єкт на Львівщині: спалахнула пожежа
На місці влучання почалася пожежа, зараз її гасять вогнеборці
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

«Це була дуже складна ніч», – наголосив Андрій Садовий

У ніч проти 22 березня ворог масовано атакував Україну дронами-камікадзе типу «шахед» та ракетами. Під ударом опинилися енергетичні об'єкти. На Львівщині пошкоджено енергетичний об'єкт. Про це повідомив голова ОВА Максим Козицький.

Ворожий безпілотник влучив в обʼєкт енергетичної інфраструктури на Стрийщині. Уламки ще одного, збитого силами ППО, «шахеда» спричинили у Золочівському районі пожежу у лісовому масиві.

«Під час повітряної тривоги безпілотник окупантів влучив в обʼєкт енергетичної інфраструктури на Стрийщині. Почалася пожежа. Зараз її гасять вогнеборці. Станом на цю годину інформації про постраждалих не надходило», – повідомив Максим Козицький після відбою тривоги.

«Це була дуже складна ніч. Сили повітряної оборони – просто наші небесні захисники!» – додав мер Львова Андрій Садовий.

Як відомо, зранку 22 березня російські війська розпочали масштабний обстріл території України, що призвело до оголошення повітряної тривоги по всій країні.

Унаслідок ворожого обстрілу з численних видів зброї у низці українських міст пролунали вибухи, зокрема, у Дніпрі, Запоріжжі, Харкові, Хмельницькому та інших. У деяких містах зникло світло

Унаслідок ворожої атаки по Хмельницькому є жертви і постраждалі серед цивільних, пошкоджені обʼєкти інфраструктури та будинки. 

Зауважимо, на Вінниччині окупанти атакували об'єкт критичної інфраструктури.

Крім того, росіяни вдарили ракетами по об’єктах енергосистеми Сумщини.

Читайте також: Харків під масованим обстрілом: у місті пожежі, немає світла та води
Теги: пожежа Львівщина обстріл безпілотник шахед

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