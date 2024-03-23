Речниця НАТО прокоментувала теракт у «Крокусі»

Речниця Північноатлантичного Альянсу Фара Дахлалла висловилася про теракт під Москвою

Фара Дахлалла засудила напади на росіян

Речниця Північноатлантичного Альянсу Фара Дахлалла засудила теракт, який стався у «Крокус Сіті Хол». Відповідну заяву написала в соцмережі X.

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«Ми однозначно засуджуємо напади на відвідувачів концертів у Москві. Ніщо не може виправдати такі жахливі злочини. Висловлюємо глибокі співчуття жертвам та їхнім родинам», – написала Фара Дахлалла.

фото: скріншот

Нагадаємо, що ФСБ затримала 11 осіб, зокрема чотирьох терористів, які нібито безпосередньо брали участь в організації теракту у «Крокус Сіті Холі».

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Перед цим російські ЗМІ повідомляли, що у вчиненні теракту підозрюються шестеро таджиків. Міністерство закордонних справ Таджикистану вже відреагувало на звинувачення.

Як відомо, ввечері 22 березня у концертному залі «Крокус сіті Хол» під Москвою почалася стрілянина. Люди у військовій формі відкрили вогонь із автоматичної зброї. На кадрах із місця подій видно, що нападників щонайменше п'ятеро. Згодом концертний зал загорівся, над ним виднілися клуби чорного диму. Очевидці також повідомляли, що пролунав вибух.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України вважає, що теракт у підмосковському музичному центрі «Крокус Сіті Хол» – це свідома провокація путінського режиму, про яку попереджала міжнародна спільнота.