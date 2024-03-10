У Росії стався вибух і масштабна пожежа на газопроводі (відео)

Пожежа була настільки потужна, що заграву та стовп диму було видно за кілька кілометрів

МНС РФ повідомив, що ділянка, на якій сталася пожежа, нібито була безлюдна і ніхто не постраждав

У Росії на газопроводі в Ханти-Мансійському автономному окрузі (ХМАО) Тюменської області ввечері в суботу, 9 березня, стався вибух, після чого спалахнула масштабна пожежа. Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Вибух пролунав на Бобровському лінійному виробничому управлінні магістральних газопроводів – про це повідомили місцеві жителі. В оперативних службах ХМАО наразі цю інформацію не підтвердили чи спростували.

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Зазначається, що надзвичайна подія сталася на газопроводі біля населеного пункту Лихма. Пожежа була досить потужна – заграву та стовп диму було видно «за кілька кілометрів».

Російські ЗМІ із посиланням на пресслужбу МНС РФ повідомили, що під час вибуху на території управління ЛПЗ біля селища Лихма нібито ніхто не постраждав. В екстрених службах регіону запевнили, що ділянка «була безлюдна».

«Постраждалих немає, там безлюдна ділянка. Фахівці туди виїхали», – розповіла пресслужба російського МНС. Також повідомляється, що на місце події виїхали спеціалісти для з'ясування всіх обставин вогняної надзвичайної події.

Нагадаємо, що в серпні минулого року на Талінському нафтовому родовищі поблизу Нягані у Ханти-Мансійському автономному окрузі (ХМАО) лунали вибухи. Тоді дві особи загинули і п'ять постраждали.

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Раніше повідомлялося, що у Ставропольському краї РФ горіла військова частина. Площа пожежі сягала 300 кв. м.

Також у російському Новосибірську спалахнула масштабна пожежа, горів склад. Площа пожежі склала 800 кв м.