Jerry Heil з'явилася на сцені «Євробачення-2025» у швейцарському Базелі (відео)
Разом з минулорічними учасниками українська виконавиця заспівала пісню Селін Діон
Українська співачка Jerry Heil разом з минулорічними конкурсантами виступили на сцені першого півфіналу Євробачення-2025. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на трансляцію конкурсу.
Перед виступом співачок на екрані з'явилось звернення легендарної співачки Celine Dion, вона звернулась до глядачів та вболівальників конкурсу.
Тоді ж в інтервал-акті відбулось нове звучання переможної пісні Ne partez pas sans moi Селін Діон у виконанні торішніх учасників Євробачення: Jerry Heil, Silvester Belt, Marina Satti та Iolanda.
Селін Діон з піснею Ne partez pas sans moi перемогла на пісенному конкурсі у 1988 році.
Нагадаємо, 13 травня розпочався перший півфінал 69-го пісенного конкурсу Євробачення, який проходить у швейцарському місті Базель.
До слова, Гурт Ziferblat п'ятим вийшов на сцену «Євробачення» з піснею Bird of Pray.
Хто виступив у першому півфіналі «Євробачення-2025»
- Ісландія;
- Польща;
- Словенія;
- Естонія;
- Україна;
- Швеція;
- Португалія;
- Норвегія;
- Бельгія;
- Азербайджан;
- Сан-Марино;
- Албанія;
- Нідерланди;
- Хорватія;
- Кіпр.
Детальніше про представників країн та їх пісні читайте у матеріалі «Главкома» «Євробачення-2025: учасники першого півфіналу та їхні пісні».
Нагадаємо, що 11 травня у швейцарському Базелі відбулася церемонія відкриття пісенного конкурсу «Євробачення-2025». Бірюзовою доріжкою пройшли всі 37 учасників, серед них – український гурт Ziferblat.
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