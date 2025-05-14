Jerry Heil з'явилася на сцені «Євробачення-2025» у швейцарському Базелі (відео)

Разом з минулорічними учасниками українська виконавиця заспівала пісню Селін Діон

Українська співачка Jerry Heil разом з минулорічними конкурсантами виступили на сцені першого півфіналу Євробачення-2025. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на трансляцію конкурсу.

Перед виступом співачок на екрані з'явилось звернення легендарної співачки Celine Dion, вона звернулась до глядачів та вболівальників конкурсу.

Тоді ж в інтервал-акті відбулось нове звучання переможної пісні Ne partez pas sans moi Селін Діон у виконанні торішніх учасників Євробачення: Jerry Heil, Silvester Belt, Marina Satti та Iolanda.

Селін Діон з піснею Ne partez pas sans moi перемогла на пісенному конкурсі у 1988 році.

Нагадаємо, 13 травня розпочався перший півфінал 69-го пісенного конкурсу Євробачення, який проходить у швейцарському місті Базель.

До слова, Гурт Ziferblat п'ятим вийшов на сцену «Євробачення» з піснею Bird of Pray.

Хто виступив у першому півфіналі «Євробачення-2025»

Ісландія;

Польща;

Словенія;

Естонія;

Україна;

Швеція;

Португалія;

Норвегія;

Бельгія;

Азербайджан;

Сан-Марино;

Албанія;

Нідерланди;

Хорватія;

Кіпр.

Детальніше про представників країн та їх пісні читайте у матеріалі «Главкома» «Євробачення-2025: учасники першого півфіналу та їхні пісні».

Нагадаємо, що 11 травня у швейцарському Базелі відбулася церемонія відкриття пісенного конкурсу «Євробачення-2025». Бірюзовою доріжкою пройшли всі 37 учасників, серед них – український гурт Ziferblat.