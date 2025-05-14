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Jerry Heil з'явилася на сцені «Євробачення-2025» у швейцарському Базелі (відео)

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Jerry Heil з'явилася на сцені «Євробачення-2025» у швейцарському Базелі (відео)
скриншот з прямої трансляції

Разом з минулорічними учасниками українська виконавиця заспівала пісню Селін Діон

Українська співачка Jerry Heil разом з минулорічними конкурсантами виступили на сцені першого півфіналу Євробачення-2025. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на трансляцію конкурсу.

Перед виступом співачок на екрані з'явилось звернення легендарної співачки Celine Dion, вона звернулась до глядачів та вболівальників конкурсу.

Тоді ж в інтервал-акті відбулось нове звучання переможної пісні Ne partez pas sans moi Селін Діон у виконанні торішніх учасників Євробачення: Jerry Heil, Silvester Belt, Marina Satti та Iolanda.

Селін Діон з піснею Ne partez pas sans moi перемогла на пісенному конкурсі у 1988 році.

Нагадаємо, 13 травня розпочався перший півфінал 69-го пісенного конкурсу Євробачення, який проходить у швейцарському місті Базель.

До слова, Гурт Ziferblat п'ятим вийшов на сцену «Євробачення» з піснею Bird of Pray. 

Хто виступив у першому півфіналі «Євробачення-2025»

Jerry Heil з'явилася на сцені «Євробачення-2025» у швейцарському Базелі (відео) фото 1
  • Ісландія;
  • Польща;
  • Словенія;
  • Естонія;
  • Україна;
  • Швеція;
  • Португалія;
  • Норвегія;
  • Бельгія;
  • Азербайджан;
  • Сан-Марино;
  • Албанія;
  • Нідерланди;
  • Хорватія;
  • Кіпр.

Детальніше про представників країн та їх пісні читайте у матеріалі «Главкома» «Євробачення-2025: учасники першого півфіналу та їхні пісні».

Нагадаємо, що 11 травня у швейцарському Базелі відбулася церемонія відкриття пісенного конкурсу «Євробачення-2025». Бірюзовою доріжкою пройшли всі 37 учасників, серед них – український гурт Ziferblat.

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Теги: Євробачення конкурс

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