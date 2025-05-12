Ziferblat «одягли» символічні мальви для «Євробачення-2025»

SOVA створила унікальні прикраси-мальви для виступу Ziferblat на «Євробаченні-2025»

Ювелірний дім SOVA став творчим партнером гурту Ziferblat, який цього року представляє Україну на пісенному конкурсі «Євробачення-2025». Спеціально для сценічних образів музикантів SOVA створила ексклюзивні прикраси, що символічно доповнюють концепцію виступу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sovajewels.

Дизайн прикрас розроблено у співпраці з відомим українським дизайнером Іваном Фроловим, який створив цілісну візуальну історію, де центральним елементом є квітка мальви. В українській культурі мальва уособлює пам'ять, силу та надію. Цей символ органічно «проростає» з костюмів артистів і знаходить своє продовження в унікальних ювелірних виробах.

фото: Ювелірний дім SOVA

Майстри SOVA втілили образ мальви в гіперболізованому подвійному персні для соліста гурту та в акцентних підвісах для інших музикантів. Форма кожної квітки виведена вручну, а пульсуючі, м'які лінії пелюсток повторюють природні обриси мальви.

фото: Ювелірний дім SOVA

фото: Ювелірний дім SOVA

«Ми віримо, що прикраси можуть промовляти. І пишаємося, що цього разу прикраси SOVA звучать разом із голосом України. Спільно з Іваном Фроловим ми вперше створювали прикраси як частину цілісних сценічних образів – це робота не лише над формою та кольором, а й візуальним кодом номеру», – зазначила комерційна директорка SOVA Анна Коваль.

фото: Ювелірний дім SOVA

фото: Ювелірний дім SOVA

Прикраси виготовлені зі срібла та вкриті яскравою емаллю насиченого малинового, синього та ніжно-бірюзового кольорів, що гармонійно перегукуються з палітрою сценічних костюмів. Кожна прикраса має індивідуальний колір, підкреслюючи унікальність кожного учасника гурту. На звороті виробів вигравіювані логотипи SOVA, FROLOV і Ziferblat, що символізує творчу єдність музики, дизайну та ювелірного мистецтва.

Усі прикраси є ексклюзивними та існують в єдиному екземплярі. Процес їх розробки та виготовлення зайняв кілька місяців і не обійшовся без несподіванок. Під час першої репетиції гурту в Базелі гіперболізований перстень соліста Данила був викрадений, але ювеліри SOVA оперативно створили новий екземпляр всього за чотири дні. Команда вірить, що це – щаслива прикмета перед конкурсом.

Нагадаємо, у швейцарському Базелі відбулася церемонія відкриття пісенного конкурсу «Євробачення-2025». Бірюзовою доріжкою пройшли всі 37 учасників, серед них – український гурт Ziferblat.

Як відомо, організатори пісенного конкурсу Євробачення-2025, що відбудеться у Швейцарії, обіцяють зробити кожен з прямих ефірів – два півфінали й грандфінал – особливими, з унікальною тематикою та атмосферою.

Перший півфінал, 13 травня, пройде під гаслом «З чого все почалося» – вшанують Швейцарію як країну-засновницю конкурсу. Другий півфінал, 15 травня, буде присвячено фанатам Євробачення – тим, хто підтримує конкурс протягом багатьох років.

Україну представлятиме гурт Ziferblat. Результати фіналу Національного відбору Євробачення 2025 стали відомі 8 лютого. Також «Главком» детально розповідав про творчість гурту та їх конкурсну пісню.