Прогнози букмекерів: Швеція – головний фаворит Євробачення 2025

Швеція зміцнює лідерство у букмекерських прогнозах напередодні першого півфіналу

За лічені години до початку першого півфіналу 69-го пісенного конкурсу Євробачення, букмекери оновили свої прогнози, і Швеція ще більше зміцнила свої позиції лідера. Представник Швеції, гурт KAJ з піснею «Bara bada bastu», наразі має найвищі шанси на перемогу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Eurovisionfun.

Швеція очолює всі букмекерські рейтинги із середнім коефіцієнтом 1.91.

«KAJ - Bara Bada Bastu»

Після завершення репетицій та генеральних прогонів, які дали змогу пресі та шанувальникам оцінити виступи конкурсантів, відбулися значні коливання у букмекерських коефіцієнтах. Швеція стала головним бенефіціаром цих змін, значно збільшивши свій відрив від найближчих переслідувачів.

Австрія з композицією Джей-Джея «Wasted Love» залишається на другому місці, проте її шанси на перемогу дещо знизилися, а коефіцієнт зріс до 4.33. Ізраїль непомітно піднявся на третю сходинку, пропонуючи потенційний виграш у 19 разів від ставки.

Справжнім сюрпризом стала Бельгія. «Червоний Себастьян» зі своїм виступом вразив як фанатів, так і пресу, що призвело до стрімкого зростання його позицій. Бельгія наразі посідає четверте місце з коефіцієнтами від 10 до 21, і є ймовірність, що вона може обійти Ізраїль найближчими годинами, демонструючи свій найкращий результат з 2017 року.

Натомість Франція, попри початковий ажіотаж, втратила дві позиції. Виступ Луан на другій репетиції не зміг підтримати інтерес, і її коефіцієнт зріс до 21.00.

До десятки лідерів букмекерських прогнозів також входять Нідерланди, Швейцарія (країна-господарка), Естонія та Мальта. Україна, представлена гуртом Ziferblat з піснею «Bird of Pray», за останніми прогнозами, має високі шанси на кваліфікацію до фіналу, входячи до п'ятірки лідерів першого півфіналу з коефіцієнтом на прохід менше 1.05. Проте у загальному рейтингу переможців Україна наразі посідає 14-те місце.

Щодо першого півфіналу, букмекери майже гарантують вихід до фіналу Швеції, Естонії, Нідерландів, Албанії та України. Високі шанси також мають Польща, Бельгія, Кіпр та Норвегія. Боротьба за останню путівку до фіналу, ймовірно, розгорнеться між Сан-Марино та Словенією.

Попри прогнози букмекерів, остаточні результати першого півфіналу, який відбудеться сьогодні ввечері, можуть внести свої корективи. Чи справдяться цього разу ставки – покаже пряма трансляція конкурсу.

Нагадаємо, Європейська мовна спілка внесла зміни до процедури оголошення фіналістів пісенного конкурсу «Євробачення». Нововведення почнуть діяти вже під час першого півфіналу 13 травня.

Як відомо, сьогодні, 13 травня, відбудеться перший півфінал Євробачення-2025. На сцену вийдуть представники 15 країн, зокрема й України.

Перший півфінал, 13 травня, пройде під гаслом «З чого все почалося» – вшанують Швейцарію як країну-засновницю конкурсу. Другий півфінал, 15 травня, буде присвячено фанатам Євробачення – тим, хто підтримує конкурс протягом багатьох років.