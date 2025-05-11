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Скандал довкола будівництва головного військового цвинтаря. Влада лише тепер готує архітектурний конкурс

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Скандал довкола будівництва головного військового цвинтаря. Влада лише тепер готує архітектурний конкурс
Сергій Дербін із Дніпра став архітектором ескізного проєкту Національного військового меморіального кладовища
фото: Мінветеранів

За словами нардепа Микити Потураєва, ескізний проєкт архітектора Сергія Дербіна буде видозмінено, адже він був ухвалений без конкурсу

Голова парламентського Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв заявив про проведення всеукраїнського архітектурного конкурсу Національного військового меморіального кладовища, який нині у процесі будівництва. Про це йдеться у матеріалі «Главкома» «Тендерний крематорій. Що відбувається з будівництвом Національного військового цвинтаря».

«Для початку варто пояснити, чому ескізний проєкт військового кладовища авторства архітектора Сергія Дербіна було проведено без конкурсу та публічних обговорень. Усе просто – брак часу. Згідно з українським законодавством, перед тим, як приступити до будь-якого будівництва, замовник повинен розробити проєктно-технічну документації. А її затвердження можливо за умови наявності ескізного проєкту», – пояснив нардеп.

Потураєв припустив: розташування більшості споруд, що на ескізному проєкті Дербіна, буде змінено після проведення всеукраїнського архітектурного конкурсу.

«Наприклад, є місця, відведені під залу прощань або під капличку у проєкті Дербіна. Однак на цих місцях можуть бути інші споруди, оскільки територія під військове кладовище дозволяє це робити», – сказав керівник комітету Ради.

Обранець додав, що нині киплять роботи на I черзі будівництва. Наразі відомо, що у День героїв, 23 травня на Національному військовому меморіальному кладовищі заплановано перші поховання. Всього до кінця року на головному військовому цвинтарі може з’явитися близько шести тисяч могил.

Як повідомляв «Главком», на початку року когорта громадських діячів, журналістів, військових (всього понад 100 осіб) звернулася до центральної влади із закликом провести відкритий загальнонаціональний архітектурний конкурс на проєкт та будівництво головного військового меморіалу України.

«Перший тендер на ескізний проєкт Національного військового меморіального кладовища розпочався 30 серпня 2023 року і вже 15 вересня було укладено договір з «переможцем» – ТОВ «Інжиніринг–Холдинг», головним архітектором якого є Сергій Дербін… У 2015 році, уже після чисельних російських воєнних злочинів, зокрема в Іловайську та Дебальцевому, коли українські військові віддавали своє життя за Україну, Сергій Дербін був на дизайн-конференції у Москві, що відкрито висвітлював у своїх соціальних мережах», – ідеться у зверненні небайдужої громадськості.

Про головного архітектора ескізного проєкту військового кладовища Дербіна раніше писав «Главком» у своєму гучному розслідуванні. Зокрема, йшлося про зв’язки цього фахівця зі скандальним куратором «Великого будівництва», колишнім позаштатним радником колишнього голови Дніпропетровської ОДА Резніченка Юрієм Голиком. Між іншим, як з’ясували ЗМІ з посиланням на дані GetContact, у телефонних книгах Дербіна записують як «Сергей Дизайн Архитектор Днепр Голик», «Сергей Дербин Архитектор от Голика», «Сергей Велыке Будивныцтво».

Нагадаємо, що Державна установа «Національне військове меморіальне кладовище» 1 серпня 2024 року визначилася з переможцем на будівництво І черги Національного військового меморіального кладовища у межах Гатненської територіальної громади на Київщині. Ним став консорціум «Білдінг Юа» з Києва, який було створено 4 липня 2024 року – наступного дня після оголошення тендеру. Засновниками виступили три підприємства: «Євроелітбуд» (Одеса), «Акам» (Дніпро) і ПАТ «Броварське шляхово-будівельне управління №50» (Київська область).

Станом на початок травня 2025 року, замовник перерахував «Білдінг Юа» 407 млн грн авансових платежів.

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Теги: конкурс будівництво тендер поховання влада Микита Потураєв кладовище

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