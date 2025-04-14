Костюми з цитатами поетів та пластику: українка вразила образом для конкурсу краси

Національний костюм Єлизавети Адамської має символічну назву – «Мова солов’їна»

26-річна львів’янка Єлизавета Адамська представить Україну на міжнародному конкурсі краси Miss Eco International-2025, фінал якого відбудеться 19 квітня в місті Александрія, Єгипет. Дівчина вже прибула до Єгипту, привізши із собою дев’ять валіз із вбранням та аксесуарами, загальна вага яких перевищує 200 кг. Про це повідомляє «Главком».

Національний костюм Єлизавети Адамської має символічну назву – «Мова солов’їна». Сукню, виконану в синьо-золотій гамі, оздоблено цитатами з творів видатних українських поетів: Володимира Сосюри, Ліни Костенко, Максима Рильського, Павла Тичини, Василя Стуса, Оксани Забужко, Андрія Малишка та інших.

Другий образ – екокостюм «Спогад у пелюстках» – присвячений темі зниклих видів флори. Усі декоративні елементи сукні створені з переробленого пластику: зокрема, з шести мішків відсортованих пляшок виготовлено рукави вбрання, а кожна квітка – це результат екологічного апсайклінгу.

Апсайклінг – це не просто переробка старих речей, а виготовлення із них нових. Він передбачає повторне використання вживаних речей.

Зауважимо, що глобальна місія конкурсу – об'єднати жінок з різних країн заради однієї мети: популяризації екологічної свідомості та сталого способу життя.

Єлизавета Адамська має дві вищі освіти: вона здобула ступінь магістра з міжнародних відносин у Національному університеті «Львівська політехніка», а також завершила магістерську програму з міжнародних та публічних відносин в університеті Гонконгу.

У моделінгу Адамська працює вже понад дев’ять років, співпрацюючи з відомими брендами в Італії, Китаї, Гонконгу та Туреччині. Протягом п’яти років Єлизавета брала активну участь у ініціативі Young European Ambassador (YEAs), де розробляла та втілювала проєкти, присвячені екофемінізму, протидії екоцидам і формуванню свідомих екозвичок. Також вона створила інноваційну екологічну карткову гру для дітей з порушеннями зору, виготовлену з безпечних матеріалів.

Нагадаємо, що студентка та модель із Києва Марія Мельниченко здобула титул Міс Україна-2024. Дівчина стала переможницею за підсумками голосування на офіційному сайті конкурсу та оцінок журі.

Як повідомлялося, Вікторія Ошур, яка представляла Україну на міжнародному конкурсі краси Міс планета-2024 у Камбоджі, здобула титул «Міс найгарніше волосся». Вона отримала стрічку з назвою номінації та грошовий сертифікат.