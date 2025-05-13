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Клавдія Петрівна на Євробаченні-2025 від Іспанії? Мережа знайшла схожість між образами співачок

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Іспанка доповнила образ капелюхом, що українцям нагадало образ Клавдії Петрівни
скриншот з прямої трансляції

Як відомо, Іспанія автоматично потрапляє до фіналу «Євробачення», що пройде 17 травня

Сьогодні, 13 травня розпочався перший півфінал 69-го пісенного конкурсу Євробачення, який проходить у швейцарському місті Базель. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пряму трансляцію конкурсу.

Користувачі мережі підмітили схожіть між образом української співачки Клавдії Петрівни та іспанської співачки, учасниці цьогорічного «Євробачення» Melody.

Іспанія привезла на Євробачення-2025 пісню Esa diva від виконавиці Melody, яка сповнена іспанського шарму та запалу.

Українська співачка Jerry Heil також підмітила схожіть в образах та зробила жартівливий допис у соцмережі.

«Клавдія Петрівна поїхала від Іспанії, ого!)», – написала вона.

Як відомо, Клавдія Петрівна ховала своє обличчя під капелюхами та темними окулярами.

«Клавдія Петрівна все ще намагається закрити своє обличчя від публіки…», – пише один з користувачів.

Інший також доповнив: «Ні, це не Клавдія Петрівна».

Клавдія Петрівна на Євробаченні-2025 від Іспанії? Мережа знайшла схожість між образами співачок фото 1

На своєму першому сольному концерті в київському Палаці спорту 30 серпня 2024 року загадкова українська співачка Klavdia Petrivna зняла свій фірмовий капелюх, частково відкривши обличчя перед публікою.

Нагадаємо, Гурт Ziferblat п'ятим вийшов на сцену «Євробачення» з піснею Bird of Pray.

«Главком» публікує пряму трансляцію Євробачення-2025.

Також публікуємо пряму трансляцію першого півфіналу Євробачення-2025 з коментаторської студії, де коментатори Тімур Мірошниченко та Олександр Педан відповідатимуть на запитання глядачів наживо та робитимуть огляд виступів учасників.

«Суспільне Мовлення» транслює Євробачення-2025 наживо на телебаченні, диджиталі та радіо:

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Теги: Євробачення

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Клавдія Петрівна на Євробаченні-2025 від Іспанії? Мережа знайшла схожість між образами співачок
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