Європейський Союз завершив перемовини про створення ЗВТ із Південною Америкою



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Екологічні організації стверджують, що угода може посилити вирубку лісів у Південній Америці.

Угоду ще мають ухвалити країни ЄС та Європарламент, проте вже зараз проти цієї угоди виступає потужне аграрне лобі, зокрема – профспілка фермерів ЄС

Європейський Союз завершив переговори про створення зони вільної торгівлі із країнами Південної Америки.

Як повідомляє Euronews, про це а саміті G20 в Японії заявила комісар ЄС з питань торгівлі Сесілія Мальмстром

Втім, цю угоду ще мають ухвалити країни ЄС та Європарламент. Це буде непросто, адже проти цієї угоди у ЄС виступає потужне аграрне лобі , зокрема – профспілка фермерів ЄС. Вони побоюються різкого зростання імпорту яловичини. Таке побоювання розділяє й уряд Франції.

Із такою оцінкою не згоден комісар ЄС з питань сільського господарства Філ Хоган. Визнавши занепокоєння фермерів, у тому числі з його власної країни, Ірландії, він наголошує, що угода про вільну торгівлю має відкрити нові ринки для фермерів ЄС.

Екологічні організації, натоміть, стверджують, що угода може посилити вирубку лісів у Південній Америці. Щоб трохи їх заспокоїти, угода містить згадку про Паризьку угоду про зміну клімату та про має спеціальний розділ про збереження лісів та трудові права.

Нагадаємо, Південний спільний ринок (МЕРКОСУР) охоплює ринки Аргентини, Бразилії, Парагваю та Уругваєм. Членом організації є також і Венесуела, але наразі її членство призупинене.

Згідно до майбутньої угоди, ЄС отримає зниження тарифів на такі товари, як автомобілі та вино, та спросить вихід своїх компанії на південноамериканський ринок. Як вважається, це дасть для ЄС навіть більший економічний ефект, аніж угода ЗВТ із Японією.

Тим часом країни Південної Америки отримають квоту на експорт яловичини на 99 000 тонн за пільговим тарифом 7,5%, а також тарифні квоти на експорт цукру та птиці - обидві по 180 тисяч тонн.