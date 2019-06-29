Смак крові: європейська дієта для кремлівських звіра

Юрій Карін Головний редактор сайту «Інформаційний спротив»

Юрій Карін

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Все, що відбувається зараз в старенькій Європі вказує лише на одну історичну паралель - переддень II світової війни у фазі «умиротворення агресора».

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На сегодняшний день мир находится как бы летом 1938 года, когда в сентябре было заключено «Мюнхенское соглашение» о разделе Чехословакии, а Н.Чемберлен «привез мир».

Ведь вошедший во вкус крови кремлевский зверь, только из крупного (!!!), прямо или косвенно в последнее время нарушил следующие международные нормы и совершил такие преступления:

поставила под сомнение всю систему международного права, отказавшись от исполнения «Будапештского меморандума», «Беловежских соглашений», Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Украиной, украинско-российских соглашений от 1997 и 2010 годов, регулирующих вопросы пребывания российской армии и использования военных баз на территории Украины;

Устав и ряд резолюций ООН касающихся агрессии в отношении других государств и соблюдения прав человека и это только тех, что были приняты несмотря на постоянные вето России;

демонстративно отказалась от выполнения резолюций Совета Европы, международных судов ООН и т.д. Список можно продолжать до бесконечности;

агрессию и захват грузинских и украинских территорий;

сбила «Боинг» рейса MH17;

использовала российских наёмников в военных конфликтах;

проводит паспортизацию на Донбассе;

бомбардировки гражданского населения Сирии для организации потока беженцев в Европу;

действует пиратскими методами в Азовском море;

осуществила вмешательство в выборы в длинном списке стран;

распространила по всему миру тотальную коррупции начиная от ФИФА и заканчивая известными политиками.

Реакция Европы на данные преступления России можно охарактеризовать как нежелательно-вынужденную, а формы такими, которые бы позволили дальнейшее сотрудничество, правда, с некоторыми ограничениями. Европейцы сами говорят – «санкции не действуют», но почему не действуют? Все просто. Может быть они недостаточно сильны для этого?

В последнее время мы наблюдаем как Европа идет на постоянные уступки России. В частности отсутствует какая-либо адекватная реакция на вышеперечисленные российские преступления. Более того месседжи из европейских столиц фактически повторяют кремлевские – «давайте начнем с чистого листа». И, правда, «Северный поток – 2» строится, нефтегазовые месторождения разрабатываются, турбины до Крыма доехали… В общем, много чего интересного происходит.

Ситуация с возвращением российской делегации в ПАСЕ вообще имеет форму фарса, подразумевая его, вторую, лицемерную форму. Россия не выполнила вообще никаких требований ассамблеи. И, судя по заявлению заместителя председателя Госдумы РФ Петра Толстого после возвращения в Парламентскую ассамблею Совета Европы не намерена выполнять их и далее. Тем не менее, делегация возвращается.

Причина подобного поведения европейцев достаточно проста: у России действительно много денег. Не для всех, правда, но есть. Уже четыре года подряд Кремль аккумулирует по-настоящему огромные средства для внешнеполитической коррупции за счет тотального обнищания населения своей страны.

Расчёт простой – добиться своих целей раньше, чем российское общество взорвется.

К чему это приводит? Ходят упорные слухи, что проекты и сами резолюции европейских структур по, например, «Северному потоку» в Кремле получают раньше, чем правительства многих стран Европы. Говорят, даже о неформальном соревновании СВР РФ и «Газпрома» кто это сделает раньше. Действующие и бывшие политики делают «странные» заявления, безусловные лидеры - М.Земан, Г.Шредер и Н.Саркози.

В таком поведении Европы на самом деле нет ничего удивительного, достаточно вспомнить историю. После 1938 года «умиротворенный агрессор» начал II мировую войну и уже к 1941 году все без исключения европейские страны были оккупированы, стали союзниками или сотрудничали с третьим рейхом с разной степенью интенсивности. Единственным исключением и тогда и, похоже, сейчас стала Великобритания.

Семьдесят лет без войны оказалось тяжелым испытанием для европейского общества, которое отрицает саму возможность агрессии в отношении его. Действительно, есть же НАТО, есть 5 статья коллективного договора, которая гласит: «вооруженное нападение на одну или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом и, следовательно, соглашаются с тем, что в случае если подобное вооруженное нападение будет иметь место, каждая из них, в порядке осуществления права на индивидуальную или коллективную самооборону, признаваемого Статьей 51-ой Устава Организации Объединенных Наций, окажет помощь Договаривающейся стороне».

Именно в этом кроется серьезная ошибка. Во-первых, невозможно себе представить ситуацию, при которой Россия, уже нарушив, все что можно и нельзя, остановится перед нарушением какой-то статьи Устава НАТО.

Во-вторых, 11 сентября 2001 года США уже поднимала вопрос о «активировании» ее норм для борьбы с международным терроризмом, а европейская реакция неприятно удивила Вашингтон, если убрать красивые слова – отказ. Путин это точно запомнил, и разработал сценарий «гибридной войны», ведь если в условном Таллине или Вильнюсе физически не будет российских танков - повторение такого сценария, мягко говоря, очень вероятно. Повторюсь – в Кремле почувствовали вкус крови и уже не остановятся…

В случае повторения «Мюнхенского сговора» в отношении Украины Европа получит повторение событий сороковых годов ХХ века – «странную», а возможно и реальную войну.

Никто не отменял и не собирается пересматривать базовые российские принципы: «Прибалтиканаш», «Балканынаш», «помыть сапоги в Индийском океане», Константинополь - это вообще сакрально. Скажете преувеличение?

Никоим образом, потому, что империя, не увеличивающаяся в размерах, саморазрушается и это отлично понимали в Кремле во все времена. Помните: «назло всем буржуям мировой пожар раздуем» - в современных условиях не поменялось ничего.

Более того, вся инфраструктура для данных действий в Европе Россия уже подготовлена, а референдум в Нидерландах, «Брекзит», Каталония и «желтые жилеты» никого ничему не научили.

Получается, прав был У.Черчилль, который очень много лет назад сформулировал «умиротворительную» поведенческую модель сегодняшней Европы: «Миротворец это тот, кто кормит крокодила в надежде, что тот его съест последним....».

И почему этот увлекательный процесс поглощения жертвы происходит, описано в другой его цитате: «Главный урок истории заключается в том, что человечество необучаемо».

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