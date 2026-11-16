Євросоюз розпочав підготовку екстреного пакета допомоги Україні на зиму

Після російських ударів по енергетичних об'єктах сотні тисяч українців залишилися без світла

Європейський Союз спільно з Україною розпочав підготовку екстреного пакета допомоги для проходження зимового періоду на тлі російських атак на енергетичну інфраструктуру. До переліку необхідного обладнання увійшли генератори, зарядні станції та автобуси. Також сторони обговорюють допомогу з мостами та переправами для забезпечення сполучення між берегами Дніпра. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву прем'єр-міністра України Сергія Корецького в Telegram.

За словами очільника уряду, Україна та Євросоюз наразі працюють над конкретним наповненням пакета, який має допомогти українським містам протистояти наслідкам російських обстрілів.

«Готуємо з Євросоюзом конкретне наповнення екстреного зимового пакета для України: генератори, зарядні станції, автобуси, допомога з мостами та переправами, щоб зберегти надійне сполучення між берегами Дніпра», – написав прем'єр-міністр.

Зокрема, генератори та зарядні станції мають забезпечити додаткові можливості електроживлення в умовах пошкодження енергетичної інфраструктури. Водночас допомога з автобусами, мостами та переправами спрямована на підтримку транспортного сполучення між берегами Дніпра.

Корецький наголосив, що екстрена підтримка необхідна для протидії наслідкам російських атак на Київ, Дніпро, Запоріжжя, Харків, Одесу та інші українські міста.

Прем'єр-міністр окремо звернув увагу на ситуацію в енергетичній системі після російських ударів 15 листопада. За його словами, атаки на лінії електропередач і підстанції призвели до масштабних знеструмлень у кількох регіонах. За інформацією очільника уряду, після російських обстрілів енергетики докладають зусиль для відновлення електропостачання. Водночас масштаб пошкоджень і складність ситуації зумовили необхідність додаткової підтримки від міжнародних партнерів.

Корецький підкреслив, що Україна розраховує отримати допомогу найближчим часом. Саме тому сторони прагнуть якнайшвидше погодити остаточний перелік обладнання та інших необхідних ресурсів.

Ключові деталі екстреного зимового пакета прем'єр-міністр планує обговорити 16 листопада під час зустрічі в Брюсселі з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

За словами Корецького, українська сторона сподівається на оперативне ухвалення остаточного рішення та швидке прибуття перших партій допомоги.

«Розраховую, що рішення буде остаточно погоджене і перші партії необхідного прибудуть в Україну якнайшвидше. Дякую європейським партнерам за підтримку і готовність оперативно ухвалювати вкрай необхідні рішення», – написав Корецький.

До слова, Німеччина погодила виділення додаткових €200 млн на підтримку України напередодні зимового періоду. Фінансування передбачене для забезпечення стабільного енергопостачання, доступу до питної води, гуманітарної допомоги населенню та підтримки критично важливих соціальних послуг.