Головна Світ Соціум
search button user button menu button
1727-й день війни
Кримський міст
Мирні переговори
Енергетична тривога
Операція «Карфаген»
Відключення світла
Держбюджет-2027
Операція «Форест Гамп»
Мобілізація в Україні
Україна-ЄС
Війна на Близькому Сході
Заборона Московської церкви

Євросоюз розпочав підготовку екстреного пакета допомоги Україні на зиму

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Євросоюз розпочав підготовку екстреного пакета допомоги Україні на зиму
ЄС планує передати Україні обладнання для проходження зими
фото: neweasterneurope.eu

Після російських ударів по енергетичних об'єктах сотні тисяч українців залишилися без світла

Європейський Союз спільно з Україною розпочав підготовку екстреного пакета допомоги для проходження зимового періоду на тлі російських атак на енергетичну інфраструктуру. До переліку необхідного обладнання увійшли генератори, зарядні станції та автобуси. Також сторони обговорюють допомогу з мостами та переправами для забезпечення сполучення між берегами Дніпра. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву прем'єр-міністра України Сергія Корецького в Telegram.

За словами очільника уряду, Україна та Євросоюз наразі працюють над конкретним наповненням пакета, який має допомогти українським містам протистояти наслідкам російських обстрілів.

«Готуємо з Євросоюзом конкретне наповнення екстреного зимового пакета для України: генератори, зарядні станції, автобуси, допомога з мостами та переправами, щоб зберегти надійне сполучення між берегами Дніпра», – написав прем'єр-міністр.

Зокрема, генератори та зарядні станції мають забезпечити додаткові можливості електроживлення в умовах пошкодження енергетичної інфраструктури. Водночас допомога з автобусами, мостами та переправами спрямована на підтримку транспортного сполучення між берегами Дніпра.

Корецький наголосив, що екстрена підтримка необхідна для протидії наслідкам російських атак на Київ, Дніпро, Запоріжжя, Харків, Одесу та інші українські міста.

Прем'єр-міністр окремо звернув увагу на ситуацію в енергетичній системі після російських ударів 15 листопада. За його словами, атаки на лінії електропередач і підстанції призвели до масштабних знеструмлень у кількох регіонах. За інформацією очільника уряду, після російських обстрілів енергетики докладають зусиль для відновлення електропостачання. Водночас масштаб пошкоджень і складність ситуації зумовили необхідність додаткової підтримки від міжнародних партнерів.

Корецький підкреслив, що Україна розраховує отримати допомогу найближчим часом. Саме тому сторони прагнуть якнайшвидше погодити остаточний перелік обладнання та інших необхідних ресурсів.

Ключові деталі екстреного зимового пакета прем'єр-міністр планує обговорити 16 листопада під час зустрічі в Брюсселі з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

За словами Корецького, українська сторона сподівається на оперативне ухвалення остаточного рішення та швидке прибуття перших партій допомоги.

«Розраховую, що рішення буде остаточно погоджене і перші партії необхідного прибудуть в Україну якнайшвидше. Дякую європейським партнерам за підтримку і готовність оперативно ухвалювати вкрай необхідні рішення», – написав Корецький.

До слова, Німеччина погодила виділення додаткових €200 млн на підтримку України напередодні зимового періоду. Фінансування передбачене для забезпечення стабільного енергопостачання, доступу до питної води, гуманітарної допомоги населенню та підтримки критично важливих соціальних послуг.

Читайте також:

Теги: зима Сергій Корецький енергетика Європейський Союз військова допомога гуманітарна допомога

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Euroclear розкрив головну перешкоду для передачі Україні активів РФ
«Це призведе до банкрутства». Зберігач активів РФ пояснив, чому кошти досі заморожені
13 листопада, 18:35
Президент ВГО «Українська стратегія» Анатолій Пінчук під час презентації
Захист від реактивних дронів: експерт запропонував несподіваний спосіб порятунку енергетики
12 листопада, 18:47
За кошти буде реалізовано 113 проєктів
Уряд виділив 1,8 млрд грн для громад: на що підуть кошти
12 листопада, 08:41
Наслідки російської атаки на енергосистему України
На Дніпропетровщині сталися масштабні відключення світла
9 листопада, 20:44
Причиною запровадження обмежень стали наслідки ворожих атак на енергосистему
Графіки відключення світла 10 листопада 2026 року. Дані «Укренерго»
9 листопада, 20:30
За словами Зеленського, без електрики залишилися близько 200 тис. родин у Дніпрі та області, а також понад 80 тис. родин на Київщині
Президент відзвітував про складну ситуація зі світлом у деяких регіонах
31 жовтня, 12:14
На початку листопада нічна температура в окремих регіонах України наблизиться до нуля, а у високогір'ї Карпат посиляться морози
Коли температура в Україні опуститься до нуля? Синоптики назвали дату
30 жовтня, 16:51
Прем'єр наголосив, що допомога партнерів потрібна Україні вже зараз
Енергетика, залізниця та мільярдні збитки: Корецький провів переговори із прем’єром Естонії
29 жовтня, 09:18
Дайте мережі стабілізуватися, перевірте роботу освітлення та підключайте прилади поступово
Як захистити техніку після відключення світла: що радять енергетики
20 жовтня, 07:00

Соціум

Лубінець розказав, як провів 15 годин в автобусі з російською омбудсменкою Лантратовою
Лубінець розказав, як провів 15 годин в автобусі з російською омбудсменкою Лантратовою
Венс відклав рішення про участь у виборах президента США: причина
Венс відклав рішення про участь у виборах президента США: причина
Євросоюз розпочав підготовку екстреного пакета допомоги Україні на зиму
Євросоюз розпочав підготовку екстреного пакета допомоги Україні на зиму
У Ростовській області атаковано нафтобазу
У Ростовській області атаковано нафтобазу
Серед росіян зафіксовано рекордний сплеск песимізму на фоні війни
Серед росіян зафіксовано рекордний сплеск песимізму на фоні війни
Москва почала пропонувати призовникам контракт у військах безпілотників замість строкової служби
Москва почала пропонувати призовникам контракт у військах безпілотників замість строкової служби

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
380K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 листопада: ситуація на фронті
160K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 листопада 2026
150K
Маєток під Києвом, який виставлено на продаж за $4 млн, належить колишньому топменеджеру «Газпрому»
142K
Буданов зустрівся в Абу-Дабі з генералом ФСБ, який готував замах на нього – Le Monde
133K
Львівський адвокат пояснив, як підставилися 1000 СБУшників, які скинулися на заставу генералу Дуці
82K
Утікач Кравченко з Австрії дав гучне інтерв’ю та звернувся до команди Трампа

Новини

Повітряна тривога у Києві тривала 11 хвилин
Сьогодні, 07:34
День працівників радіо, телебачення та зв'язку: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівка
Сьогодні, 07:25
В Україні до 11°, на заході дощитиме: погода на 16 листопада 2026 року
Сьогодні, 05:59
16 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Повітряна тривога у Києві тривала вісім хвилин
Вчора, 23:59
Яке релігійне свято відзначається 16 листопада 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройде шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройде шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua