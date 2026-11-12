Захист від реактивних дронів: експерт запропонував несподіваний спосіб порятунку енергетики

Залучення ПВК допоможе закрити небо над критичною інфраструктурою та залучити дефіцитне озброєння в Україну

Україна має ухвалити закон про приватні військові компанії й залучити їх до захисту об'єктів критичної інфраструктури, бо так вдасться отримати озброєння, яке державі не вдається купити на світовому ринку. Про це заявив президент всеукраїнської громадської організації «Українська стратегія» Анатолій Пінчук під час презентації проєкту Концепції енергетичної трансформації України, передає кореспондент «Главкома».

За словами Пінчука, Україні зараз бракує озброєння, насамперед засобів ураження проти російських реактивних дронів-камікадзе. Він каже, що це проблема світового масштабу.

«Фактично є лише одна класична зенітна ракета ізраїльського виробництва, «Тамір», і частково її брат-двійник Sky Hunter, який тільки цього місяця почали виробляти у Сполучених Штатах, хоча вартість у нього інша. Крім них, жодна країна світу не має економічно ефективного засобу ураження проти цих дронів у класичному варіанті», – зазначив він.

Пінчук вважає, що найефективніше ЗСУ збивають такі цілі ракетами APKWS II, які запускають з повітря, передусім з винищувачів F-16 та МіГ-29.

Через нестачу таких засобів у концепції з'явилася окрема позиція щодо приватних військових компаній. «По-перше, треба ухвалити законодавство про приватні військові компанії. По-друге, треба залучити приватні військові компанії саме для захисту об'єктів критичної інфраструктури, бо вони можуть приїхати сюди з тим озброєнням, яке ми з тих чи інших причин не можемо просто придбати на світовому ринку», – пояснив Пінчук.

Він також наголосив, що досі не вирішені комплексно питання регулювання, створення приватних ППО та навчання персоналу.

Головною перешкодою для того, щоб концепція запрацювала, Пінчук назвав не брак грошей, а «кризу ефективності державного управління в країні загалом». На його думку, в Україні досі немає повноцінної мобілізації економіки. «Мене реально дратує, що в нас чомусь призов до лав Збройних сил назвали мобілізацією і тим самим спотворили сам термін. Мобілізація – це оптимізація і підвищення ефективності використання будь-яких ресурсів, у тому числі людських», – сказав він.

Проєкт Концепції енергетичної трансформації України розробила робоча група при ВГО «Українська стратегія» за підтримки Міжнародного фонду «Відродження». Автори називають документ дорожньою картою того, як енергетика має вистояти під ударами й стати опорою оборони та відбудови.

Концепція пропонує паралельно відновлювати й захищати критичну основу енергосистеми та прискорено будувати розподілену, керовану й захищену архітектуру. Вона має працювати під час атак і швидко відновлюватися після них. Головна ідея полягає в поступовому переході від великих генерувальних об'єктів, які є легкою ціллю для російських ударів, до мережі малих розподілених джерел енергії.

Серед першочергових кроків, які можуть дати ефект уже в найближчі місяці, автори називають посилення ППО енергооб'єктів, автономне живлення критичної інфраструктури та створення резерву аварійного обладнання. Документ містить 16 рішень, які потребують політичного затвердження.

Кабінет міністрів України розширив можливості підприємств, які беруть участь в експериментальному проєкті приватної протиповітряної оборони. Відтепер компанії зможуть захищати об'єкти інших підприємств, передавати засоби ППО в користування та залучати пілотовану авіацію до протидії повітряним загрозам.