Головна Країна Суспільство
search button user button menu button
1723-й день війни
Мирні переговори
Енергетична тривога
Операція «Карфаген»
Вибори у США
Відключення світла
Держбюджет-2027
Операція «Форест Гамп»
Мобілізація в Україні
Україна-ЄС
Війна на Близькому Сході
Заборона Московської церкви
Кримський міст

Захист від реактивних дронів: експерт запропонував несподіваний спосіб порятунку енергетики

Данило Муринський
glavcom.ua
Данило Муринський
google social img telegram social img facebook social img
Захист від реактивних дронів: експерт запропонував несподіваний спосіб порятунку енергетики
Президент ВГО «Українська стратегія» Анатолій Пінчук під час презентації
фото: glavcom.ua

Залучення ПВК допоможе закрити небо над критичною інфраструктурою та залучити дефіцитне озброєння в Україну

Україна має ухвалити закон про приватні військові компанії й залучити їх до захисту об'єктів критичної інфраструктури, бо так вдасться отримати озброєння, яке державі не вдається купити на світовому ринку. Про це заявив президент всеукраїнської громадської організації «Українська стратегія» Анатолій Пінчук під час презентації проєкту Концепції енергетичної трансформації України, передає кореспондент «Главкома».

За словами Пінчука, Україні зараз бракує озброєння, насамперед засобів ураження проти російських реактивних дронів-камікадзе. Він каже, що це проблема світового масштабу.

«Фактично є лише одна класична зенітна ракета ізраїльського виробництва, «Тамір», і частково її брат-двійник Sky Hunter, який тільки цього місяця почали виробляти у Сполучених Штатах, хоча вартість у нього інша. Крім них, жодна країна світу не має економічно ефективного засобу ураження проти цих дронів у класичному варіанті», – зазначив він.

Пінчук вважає, що найефективніше ЗСУ збивають такі цілі ракетами APKWS II, які запускають з повітря, передусім з винищувачів F-16 та МіГ-29.

Через нестачу таких засобів у концепції з'явилася окрема позиція щодо приватних військових компаній. «По-перше, треба ухвалити законодавство про приватні військові компанії. По-друге, треба залучити приватні військові компанії саме для захисту об'єктів критичної інфраструктури, бо вони можуть приїхати сюди з тим озброєнням, яке ми з тих чи інших причин не можемо просто придбати на світовому ринку», – пояснив Пінчук.

Він також наголосив, що досі не вирішені комплексно питання регулювання, створення приватних ППО та навчання персоналу.

Головною перешкодою для того, щоб концепція запрацювала, Пінчук назвав не брак грошей, а «кризу ефективності державного управління в країні загалом». На його думку, в Україні досі немає повноцінної мобілізації економіки. «Мене реально дратує, що в нас чомусь призов до лав Збройних сил назвали мобілізацією і тим самим спотворили сам термін. Мобілізація – це оптимізація і підвищення ефективності використання будь-яких ресурсів, у тому числі людських», – сказав він.

Проєкт Концепції енергетичної трансформації України розробила робоча група при ВГО «Українська стратегія» за підтримки Міжнародного фонду «Відродження». Автори називають документ дорожньою картою того, як енергетика має вистояти під ударами й стати опорою оборони та відбудови.

Концепція пропонує паралельно відновлювати й захищати критичну основу енергосистеми та прискорено будувати розподілену, керовану й захищену архітектуру. Вона має працювати під час атак і швидко відновлюватися після них. Головна ідея полягає в поступовому переході від великих генерувальних об'єктів, які є легкою ціллю для російських ударів, до мережі малих розподілених джерел енергії.

Серед першочергових кроків, які можуть дати ефект уже в найближчі місяці, автори називають посилення ППО енергооб'єктів, автономне живлення критичної інфраструктури та створення резерву аварійного обладнання. Документ містить 16 рішень, які потребують політичного затвердження.

Кабінет міністрів України розширив можливості підприємств, які беруть участь в експериментальному проєкті приватної протиповітряної оборони. Відтепер компанії зможуть захищати об'єкти інших підприємств, передавати засоби ППО в користування та залучати пілотовану авіацію до протидії повітряним загрозам.

Читайте також:

Теги: енергетика Київ системи ППО

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зруйнована стіна будинку у Солом'янському районі столиці
Зруйнована стіна та вигорілі поверхи: наслідки удару дрона РФ по багатоповерхівці в Києві (фото)
Сьогодні, 11:40
Під час екстрених відключень графіки погодинних знеструмлень не діють
У Київській області запроваджено екстрені відключення світла
5 листопада, 11:03
Ніколай Костер-Вальдау на місці удару РФ
Голлівудський актор побував на місці російського удару в Києві (фото)
30 жовтня, 15:09
Графіки відключення світла у Київській області 29 жовтня 2026 року
Київщина: графіки відключення світла 29 жовтня 2026 року
28 жовтня, 19:51
Підозрюваному у вбивстві загрожує 15 років позбавлення волі
Розстріл перехожого у столичному парку: поліція затримала підозрюваного
28 жовтня, 15:08
Підозрюваний посадовець відповідав за контроль над ефективним використанням бюджетних коштів
Переплата 2,1 млн грн за відеокамери: у Києві посадовцю оголошено підозру
28 жовтня, 11:04
Кличко відвідав пансіонат для літніх людей, де зустрівся з киянами похилого віку
Кличко записав перший відеобрифінг та реанімував улюблений прийом Черновецького
23 жовтня, 17:46
Віталій Кличко проводить екскурсію своєю квартирою
Чи вимикають світло у квартирі Кличка? Відповідь ДТЕК
20 жовтня, 16:31
Українська металургія переживає найглибшу кризу від початку повномасштабної війни
Україна втрачає металургію після ударів РФ: галузі потрібні відкриті порти, європейський ринок і фонд відновлення – DW
19 жовтня, 15:34

Суспільство

«Жах, жахливо». Стефанчук поскаржився на холод у Верховній Раді (відео)
«Жах, жахливо». Стефанчук поскаржився на холод у Верховній Раді (відео)
Захист від реактивних дронів: експерт запропонував несподіваний спосіб порятунку енергетики
Захист від реактивних дронів: експерт запропонував несподіваний спосіб порятунку енергетики
Українка придбала стару хату в Албанії та розповіла про плани на ремонт (відео)
Українка придбала стару хату в Албанії та розповіла про плани на ремонт (відео)
Кабмін провів кадрові зміни у Міноборони: хто отримав посаду заступника міністра
Кабмін провів кадрові зміни у Міноборони: хто отримав посаду заступника міністра
Ексжурналістка забороненого видання «Страна» програла суд блогеру Лаченкову: адвокати влаштували публічну сварку
Ексжурналістка забороненого видання «Страна» програла суд блогеру Лаченкову: адвокати влаштували публічну сварку
Працівники прифронтових громад мають отримати особливий статус і додаткові соціальні гарантії – Терехов
Працівники прифронтових громад мають отримати особливий статус і додаткові соціальні гарантії – Терехов

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
379K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 листопада: ситуація на фронті
160K
Карта повітряних тривог України онлайн 12 листопада 2026
126K
Буданов зустрівся в Абу-Дабі з генералом ФСБ, який готував замах на нього – Le Monde
116K
Львівський адвокат пояснив, як підставилися 1000 СБУшників, які скинулися на заставу генералу Дуці
104K
Україна озвучила позицію щодо територіальних поступок перед мирними переговорами
81K
Утікач Кравченко з Австрії дав гучне інтерв’ю та звернувся до команди Трампа

Новини

В Україні до 13°, в деяких областях дощ, мокрий сніг: погода на 12 листопада 2026 року
Сьогодні, 05:59
12 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Яке релігійне свято відзначається 12 листопада 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Путін висунув ширші територіальні вимоги, ніж Донбас – ISW
Вчора, 18:57
Російська дисертація під українським авторством? Керівник Академії педнаук потрапив у гучний скандал
Вчора, 15:10
Буде всього три предмети? Ініціатива нардепки щодо НМТ-2027 викликала бурхливу реакцію в мережі
Вчора, 13:24

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройде шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройде шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua