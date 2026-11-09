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Графіки відключення світла 10 листопада 2026 року. Дані «Укренерго»

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Графіки відключення світла 10 листопада 2026 року. Дані «Укренерго»
Причиною запровадження обмежень стали наслідки ворожих атак на енергосистему
колаж: glavcom.ua

Енергетики цілодобово відновлюють пошкоджене обладнання та мережі

Завтра, 10 листопада, у частині областей цілодобово діятимуть планові відключення електроенергії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укренерго».

Обмеження діятимуть:

  • для промисловості – графіки обмеження потужності;
  • для всіх категорій споживачів – графіки погодинних відключень (від 2 до 4 черг).

Причиною запровадження обмежень стали наслідки ворожих атак на енергосистему. «Енергетики цілодобово відновлюють пошкоджене обладнання та мережі, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі українців. Актуальні графіки відключень перевіряйте на офіційних сторінках вашого оператора системи розподілу», – йдеться у повідомленні.

Карта відключень світла в Україні

Нагадаємо, російські окупанти продовжують завдавати масованих ударів по об'єктах інфраструктури України. Через пошкодження енергетичних об'єктів у країні застосовують графіки відключення електроенергії для побутових та промислових споживачів. «Главком» зібрав корисну інформацію про ресурси, на яких можна дізнатися актуальні графіки відключень світла у кожній області.

До слова, через масові вимкнення світла українці масово встановлюють у квартирах інвертори та акумулятори. Проте неграмотна експлуатація цього обладнання перетворює його на загрозу для всієї будинкової мережі, провокуючи пожежі та катастрофічне падіння напруги.

Зауважимо, що після аварійних відключень та стрибків в енергосистемі кияни все частіше фіксують у власних оселях небезпечну напругу – до 270 V замість стандартних 220V. «Главком» запитав столичного електрика Євгенія Ренкаса, чому виникає це явище, які прилади під загрозою та як уберегти майно від псування.

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Теги: відключення світла енергетика електроенергія Укренерго

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