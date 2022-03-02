Євросоюз передумав відправляти Україні винищувачі

Тепер в ЄС обіцяють постачати ЗСУ «геопросторовими» відомостями про пересування російських військ

Країни ЄС не відправлять Україні винищувачі, поставка яких була раніше анонсована. Про це повідомляє видання Politico.

Так, Польща заявила, що не буде посилати винищувачі в Україну. Крім Польщі, уряди Болгарії та Словаччини також нещодавно спростували поставку військових літаків в Україну.

Раніше повідомлялося, що українські пілоти вже прибули до Польщі, щоб отримати військові літаки від партнерів з ЄС. Йдеться про реактивні літаки радянської епохи, такі як Міг-29, на яких українські пілоти вже навчені літати. Український парламент навіть конкретизував пожертвування: за озвученою інформацією, Європа відправила в цілому 70 винищувачів, у тому числі 28 Міг-29 з Польщі, 12 зі Словаччини і 16 з Болгарії, а також 14 Су-25 з Болгарії.

Тепер країни ЄС спростовують дану інформацію.

Прем'єр-міністр Болгарії Кирил Петков заявив, що в його країні не вистачає справних літаків і запчастин, а також недостатньо винищувачів для охорони власного повітряного простору, не кажучи вже про надання літаків Україні. Представник Міністерства оборони Словаччини у вівторок також спростував інформацію про пожертвування.

«Словаччина не надаватиме Україні винищувачі», – сказав представник.

До них також приєднався президент Польщі Анджей Дуда. Виступаючи разом з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом на авіабазі Ласк у Польщі, Дуда сказав, що його країна «не збирається направляти будь-які літаки в повітряний простір України», стверджуючи, що «це призведе до військового втручання».

НАТО, підкреслив Дуда, не є стороною у війні Росії з Україною – ключове застереження, яке військовий альянс намагався зробити, попри те, що кілька його членів постачають українську армію смертоносною зброєю, а також вводять проти Москви спотворюючі санкції.

Проте коментарі Дуди були не зовсім зрозумілі. Він не уточнив, чи стосувалося його спростування того, що Польща не відправила в Україну літаки, якими керують польські пілоти, – що дійсно означало б відкрите військове втручання у війну, – або ж його відмова стосувалася в ширшому сенсі будь-якої потенційної поставки польських винищувачів на Україну.

Пізніше прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький виступив із більш прямим спростуванням.

«У Польщі немає таких планів», – сказав він на пресконференції.

Розмови про постачання винищувачів до Європи були спровоковані главою зовнішньополітичного відомства ЄС Жозепом Боррелем, який вийшов за рамки сценарію під час прес-конференції в неділю, щоб послатися на таку можливість.

«Ми збираємося поставляти... навіть винищувачі Україні», сказав він, додавши, що у деяких країн ЄС є «види літаків», які потрібні Україні для боротьби з Росією. Боррель навіть припустив, що такі літаки можна фінансувати за рахунок грошей ЄС.

Один з дипломатів ЄС сказав, що країни ЄС були «обурені» публічною заявою Борреля про постачання винищувачів, які не були узгоджені.

«Робити такі заяви в той же день, коли президент Росії Володимир Путін оголосив про переведення своїх сил ядерного стримування у «високу бойову готовність», є ризиком подальшої ескалації ситуації», – сказав дипломат ЄС, додавши, що навіть якби країни розглядали можливість відправки літаків в Україну, ці плани могли бути скасовані після того, як Боррель оприлюднив їх.

Боррель також додав, що Брюссель надаватиме військову інформацію Україні, постачаючи збройні сили країни «геопросторовими» відомостями про пересування російських військ.

«Ми мобілізуємо наш супутниковий центр, який знаходиться в Мадриді», – сказав Боррель журналістам.

Нагадаємо, в Україну прямує чергова партія зброї від партнерів – Кулеба.

Тим часом війська Білорусі у повній бойовій готовності.

Як стало відомо, окупанти намагаються оточити Харків та можуть застосувати термобаричну зброю – Пентагон.

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