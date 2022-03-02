В Україну прямує чергова партія зброї від партнерів – Кулеба
Підтримка міжнародних партнерів допоможе перемогти агресора
До України прямує зброя, яку передали наші друзі і партнери і яка допоможе перемогти агресора. Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив під час включення у Facebook .
«Прямо зараз ми з вами розмовляємо, а до України прямує зброя. Зброя від наших друзів, яка допоможе нам боронити нашу державу і перемогти агресора, вигнати його з нашої землі», – сказав Кулеба.
Водночас від не уточнив, яка саме це зброя і від яких країн.
Міністр також додав, що хоч зараз і важко, «але насправді ми вже перемагаємо».
Нагадаємо, напередодні Блінкен пообіцяв більше санкцій РФ і зброї – Україні.
Також Норвегія надішле Україні 2 тис. протитанкових гранатометів. Як відомо, ЄС надасть Україні летальну зброю – уперше за свою історію.
А ще Австралія надасть Україні летальну зброю. Крім того, Німеччина надасть Україні 500 ракет Stinger та протитанкову зброю.