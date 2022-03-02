  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    В Україну прямує чергова партія зброї від партнерів – Кулеба

    ЗСУ отримають ще більше засобів для знищення ворогів &ndash; МЗС - В Україну прямує чергова партія зброї від партнерів – Кулеба
    ЗСУ отримають ще більше засобів для знищення ворогів – МЗС
    скріншот із відео

    Підтримка міжнародних партнерів допоможе перемогти агресора

    До України прямує зброя, яку передали наші друзі і партнери і яка допоможе перемогти агресора. Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив під час включення у Facebook .

    «Прямо зараз ми з вами розмовляємо, а до України прямує зброя. Зброя від наших друзів, яка допоможе нам боронити нашу державу і перемогти агресора, вигнати його з нашої землі», – сказав Кулеба.

    Водночас від не уточнив, яка саме це зброя і від яких країн.

    Міністр також додав, що хоч зараз і важко, «але насправді ми вже перемагаємо».

    Нагадаємо, напередодні Блінкен пообіцяв більше санкцій РФ і зброї – Україні.

    Також Норвегія надішле Україні 2 тис. протитанкових гранатометів. Як відомо, ЄС надасть Україні летальну зброю – уперше за свою історію.

    А ще Австралія надасть Україні летальну зброю. Крім того, Німеччина надасть Україні 500 ракет Stinger та протитанкову зброю.

    Читайте також:
    Теги: міністр зброя Facebook Дмитро Кулеба
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    В Україну прямує чергова партія зброї від партнерів – Кулеба