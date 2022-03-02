В Україну прямує чергова партія зброї від партнерів – Кулеба

ЗСУ отримають ще більше засобів для знищення ворогів – МЗС

Підтримка міжнародних партнерів допоможе перемогти агресора

До України прямує зброя, яку передали наші друзі і партнери і яка допоможе перемогти агресора. Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив під час включення у Facebook .

«Прямо зараз ми з вами розмовляємо, а до України прямує зброя. Зброя від наших друзів, яка допоможе нам боронити нашу державу і перемогти агресора, вигнати його з нашої землі», – сказав Кулеба.

Водночас від не уточнив, яка саме це зброя і від яких країн.

Міністр також додав, що хоч зараз і важко, «але насправді ми вже перемагаємо».

Нагадаємо, напередодні Блінкен пообіцяв більше санкцій РФ і зброї – Україні.

Також Норвегія надішле Україні 2 тис. протитанкових гранатометів. Як відомо, ЄС надасть Україні летальну зброю – уперше за свою історію.

А ще Австралія надасть Україні летальну зброю. Крім того, Німеччина надасть Україні 500 ракет Stinger та протитанкову зброю.

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