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Йорданія заблокувала Telegram: причина

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Йорданія заблокувала Telegram: причина
Telegram у Йорданії заблокували через екстремізм і кіберзлочини
фото: Reuters

Влада країни звинуватила месенджер у створенні умов для діяльності екстремістів та кіберзлочинців, заявивши про загрозу національній безпеці

Йорданія заблокувала месенджер Telegram через побоювання щодо його використання для поширення екстремізму, радикалізації та вчинення кіберзлочинів. Влада країни пояснила рішення необхідністю захистити громадян і запобігти загрозам національній безпеці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Управління громадської безпеки Йорданії заявило, що блокування Telegram стало частиною заходів, спрямованих на підвищення цифрової безпеки, захист користувачів та зменшення ризиків протиправної діяльності в інтернеті.

За твердженням відомства, месенджер надає платформу для поширення екстремістських і фундаменталістських ідей, а також використовується для вчинення кіберзлочинів, які становлять загрозу національній безпеці.

Йорданська влада наголосила, що поширення радикальних поглядів через цифрові платформи створює ризики для суспільства та національних інтересів країни. Рішення про блокування застосунку ухвалили відповідно до чинного законодавства.

Зокрема, бойовики терористичного угруповання «Ісламська держава» протягом багатьох років використовували Telegram для поширення власних заяв та інформаційних матеріалів.

Нагадаємо, раніше Росія також запровадила обмеження на роботу Telegram. У лютому 2026 року Роскомнагляд почав частково обмежувати доступ до месенджера, а згодом російські спецслужби звинуватили його засновника Павла Дурова у сприянні терористичній діяльності. Сам Дуров відкинув звинувачення та заявив про спроби російської влади обмежити свободу слова.

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Теги: Йорданія Telegram росія

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