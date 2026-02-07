Пропаганда Кремля охопила майже половину політичного сегмента німецького Telegram

Близько 330 телеграм-каналів систематично транслюють кремлівську повістку у Німеччині

Росія здійснює контроль над більшою частиною політичного контенту в німецькомовному сегменті Telegram. Згідно з розслідуванням видань The Insider та «Новая газета – Европа», проросійські наративи поширює розгалужена мережа каналів, пов’язана з медіахолдингом RT, пише «Главком».

Значне зростання їхньої аудиторії було зафіксовано після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Журналісти зазначають, що адміністратори деяких ресурсів мають прямий стосунок до підрозділів російської військової розвідки (ГРУ) та спеціалізуються на поширенні дезінформації.

Загалом аналітики виявили близько 330 каналів, які систематично транслюють кремлівську повістку. Хоча частина з них присвячена неполітичним темам, більшість працює виключно в німецькому соціально-політичному контексті та орієнтована на місцевих мешканців, а не на російськомовну діаспору. За даними агрегатора Telemetr, у категоріях «Новини та ЗМІ» та «Політика» на прокремлівські пабліки припадає 49% усієї німецької аудиторії месенджера.

Дослідники розділили ці канали на три групи за методами впливу. До першої належить так зване «бойове крило», яке відкрито просуває позицію Москви та має прямі зв'язки з держструктурами РФ. Друга група діє більш завуальовано, подаючи аналогічні наративи під виглядом незалежної аналітики чи «викриттів». Третя, найбільш чисельна категорія, поєднує проросійську аргументацію з внутрішніми німецькими темами, залучаючи конспірологів та праворадикалів.

Попри такий високий рівень впливу в Telegram, цей месенджер залишається в Німеччині нішевим продуктом. Його аудиторія становить лише кілька мільйонів користувачів, тоді як популярні платформи на кшталт WhatsApp, YouTube, Instagram та TikTok налічують десятки мільйонів підписників.

Як відомо, російські пропагандистські медіа активно поширюють чергові тези американського професора Джона Міршаймера, відомого своєю прихильністю до теорії так званого «реалізму» та регулярними виступами, співзвучними з наративами Кремля. Цього разу рупори агресора акцентують увагу на нібито неминучій втраті Україною Одеси та Харкова у разі «розвалу фронту».

Заяви експерта, зроблені в ефірі YouTube-каналу «Judging Freedom», традиційно використовуються Москвою для переконання Заходу в «марності» подальшої підтримки Києва.

