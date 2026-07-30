Кремль знайшов привід для блокування Telegram – ISW

Аналітики вважають, що справа Павла Дурова може стати лише першим кроком до посилення цензури та підготовки російського суспільства до нових рішень Кремля

Російська влада, ймовірно, використовує кримінальне переслідування співзасновника Telegram Павла Дурова як підставу для майбутнього блокування месенджера та подальшого посилення контролю над інформаційним простором. Такого висновку дійшли аналітики Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє «Главком» із посиланням на звіт організації.

Аналітики звернули увагу, що 29 липня Федеральна служба безпеки РФ висунула Дурову обвинувачення у сприянні терористичній діяльності та внесла його до міжнародного розшукового списку. Російська спецслужба стверджує, що Telegram нібито не видаляв канали та ботів, які використовували українські спецслужби, а також організації, які Москва вважає терористичними чи екстремістськими.

У ISW зазначають, що після цього пов'язані з Кремлем російські військові блогери почали публічно виправдовувати дії влади, заявляючи, що спецслужби мають право вимагати від адміністрації Telegram співпраці. На думку експертів, така інформаційна кампанія покликана знизити суспільне невдоволення у разі подальших обмежень роботи месенджера та представити їх як боротьбу з тероризмом, а не як черговий етап цензури.

Аналітики наголошують, що Кремль уже кілька років послідовно обмежує доступ до відкритого інтернету, а Telegram неодноразово ставав об'єктом тиску під приводом боротьби з екстремізмом, тероризмом і так званою дискредитацією російської армії. На їхню думку, нинішні звинувачення проти Дурова можуть стати логічним продовженням цієї кампанії та створити юридичне підґрунтя для майбутнього блокування платформи.

Водночас в ISW припускають, що Кремль переслідує ще одну мету. Посилення контролю над інформаційним простором може бути частиною підготовки до можливої нової хвилі мобілізації. Таким чином російська влада прагне обмежити поширення інформації та мінімізувати негативну реакцію населення, якщо буде ухвалено рішення про примусовий призов.

Попри це офіційна Москва продовжує заперечувати підготовку до мобілізації. Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв назвав такі повідомлення «фальшивими провокаціями», а голова комітету Держдуми з оборони Андрій Картаполов і пропагандист Володимир Соловйов також заявили, що необхідності у мобілізації немає. Однак аналітики ISW вважають, що такі заяви можуть бути спробою приховати реальні наміри Кремля та виграти час, поки армію ще намагаються поповнювати добровольцями.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що після виборів до Держдуми очільник Кремля Володимир Путін хоче провести мобілізацію й розраховує призвати від 300 до 500 тисяч осіб.