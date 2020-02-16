Качинський назвав Дуду «омріяним кандидатом» на другий президентський термін



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Зовсім очевидно, що цього разу ми не мусимо шукати. Цього разу ми маємо, можна сказати, омріяного кандидата – Качинський

У партії «Право і Справедливість» одноголосно підтримали Дуду як кандидата на вибори від правлячої правоконсервативної партії

Президент Польщі Анджей Дуда у суботу офіційно розпочав свою виборчу кампанію перед травневими президентськими виборами.

Лідер правлячої партії «Право і Справедливість» (PiS) Ярослав Качинський під час церемонії старту кампанії Дуди зазначив, що його партія не мала дилеми, кого підтримати у цьогорічних президентських виборах, надаючи чинному президенту РП одноголосну підтримку, повідомляє Укрінформ.

«Зовсім очевидно, що цього разу ми не мусимо шукати. Цього разу ми маємо, можна сказати, омріяного кандидата», – заявив Качинський.

Він зазначив, що у партії одноголосно підтримали Дуду як кандидата на вибори від правлячої правоконсервативної партії.

Лідер PiS зауважив: Дуда довів, що «зв’язаний з ідеєю партії, з ідеєю сильної і справедливої Польщі й готовий до дій, ризику, до подолання найскладніших перешкод».

У свою чергу Дуда подякував партії PiS за підтримку. Він запевнив, що головним його завданням як президента буде піклування про польське суспільство, про краще життя поляків.

«Йдеться не лише про матеріальний вимір, але і про безпеку, відчуття спокою, нормального щоденного життя», – підкреслив президент РП.

Він поінформував, що вирушає «Дудабусом» в дорогу, щоб під час кампанії зустрічатися з виборцями у багатьох містах і селах Польщі.

Перший тур президентських виборів у Польщі відбудеться 10 травня, а можливий другий – 24 травня. За соціологічними опитуваннями, станом на сьогодні Дуда має найбільше шансів перемогти у виборах, хоча його перевага над іншими суперниками у другому турі є незначною.

Дуда був членом PiS з 2005 року. У 2005-2007 роках він був заступником міністра юстиції в уряді Ярослава Качинського, а впродовж 2008-2010 – міністром у канцелярії президента Лєха Качинського. У 2011 році став депутатом Сейму, а у 2014 році – депутатом Європарламенту від PiS. У 2015 році він переміг у президентських виборах тодішнього главу держави Броніслава Коморовського, отримуючи 51,55% голосів виборців.

Як відомо, суперниками Дуди у цьогорічній президентській виборчій кампанії будуть: віцеспікер Сейму Малґожата Кідава-Блонська з ліберальної Громадянської коаліції, голова Польської селянської партії Владислав Косіняк-Камиш, Роберт Бєдронь з Нової лівиці, Кшиштоф Босак з націоналістичної «Конфедерації» та незалежний журналіст Кшиштоф Головня.

Нагадаємо, у Польщі оголосили дату президентських виборів 2020 року.

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