У п'ятницю, 20 листопада, під час масованої російської атаки на Україну в польському прикордонні повідомили про вибух. За інформацією, поширеною в соціальних мережах, його зафіксували камери відеоспостереження поблизу міста Хмілек, розташованого приблизно за 46 км від українського кордону. Водночас польські військові перевіряють повідомлення про порушення повітряного простору невідомими об'єктами. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Оперативне командування Збройних сил Польщі та повідомлення в соціальних мережах.

За інформацією, яка поширюється в мережі, камери відеоспостереження зафіксували вибух поблизу польського міста Хмілек. Офіційного підтвердження обставин інциденту наразі немає. Також невідомо, чи пов'язаний він із російською атакою на Україну.

Тим часом Оперативне командування Збройних сил Польщі повідомило про перевірку інформації щодо порушення повітряного простору країни невідомими повітряними об'єктами.

Польські військові аналізують дані радіолокаційних систем, щоб підтвердити отриману інформацію та за необхідності вжити заходів для протидії загрозі.

Перед цим Польща активувала необхідні сили та засоби протиповітряної оборони на тлі масованих російських ударів по Україні, зокрема по західних областях.

Близько 06:50 Урядовий центр безпеки Польщі надіслав попередження мешканцям Люблінського та Підкарпатського воєводств про загрозу з повітря.

У соціальних мережах також з'явилися повідомлення про спрацювання сирен повітряної тривоги в цих регіонах. Крім того, Польське агентство аеронавігаційних послуг повідомило, що через активність військової авіації аеропорт Жешува тимчасово призупинив польоти.

Нагадаємо, вранці 20 листопада російські війська здійснили масовану ракетно-дронову атаку на захід України. Вибухи пролунали у Львові та Івано-Франківську. За повідомленнями місцевої влади, окупанти застосували крилаті ракети «Калібр» та реактивні безпілотники.

Через удари по енергетичній інфраструктурі у Львівській, Закарпатській та Івано-Франківській областях запровадили аварійні відключення електроенергії.