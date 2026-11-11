«Укрзалізниця» анонсувала пряме сполучення Житомира та Луцька з Польщею

«Укрзалізниця» анонсувала міжнародний поїзд через Житомир і Луцьк

Міжнародний поїзд курсуватиме через день, а пасажири отримають можливість дістатися польського Холма без пересадок

«Укрзалізниця» оголосила про запуск міжнародного поїзда № 123/124 Київ – Холм, який уперше забезпечить пряме залізничне сполучення Житомира та Луцька з Польщею. Пасажири зможуть дістатися польського міста Холм, звідки передбачені пересадки на рейси до Варшави, Любліна та Познані. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу «Укрзалізниці».

За інформацією перевізника, продаж квитків на міжнародний маршрут розпочинається сьогодні, 11 листопада. Перший рейс заплановано на 28 листопада 2026 року.

«У час, коли ворог намагається зупинити логістику, Укрзалізниця продовжує з’єднувати міста», – зазначили в компанії.

Поїзд № 123/124 курсуватиме через день, забезпечуючи регулярне сполучення між українською столицею, Житомиром, Луцьком та польським Холмом.

Згідно з оприлюдненим розкладом, із Києва поїзд вирушатиме по парних числах о 18:48. До Житомира він прибуватиме о 21:38, а зупинка в Луцьку передбачена наступного дня о 04:22. Кінцевою станцією маршруту стане польське місто Холм, куди поїзд прибуватиме о 10:47.

В «Укрзалізниці» наголосили, що в Холмі для пасажирів організують пересадки на залізничні рейси до інших міст Польщі. Зокрема, йдеться про Варшаву, Люблін та Познань.

У зворотному напрямку рейс вирушатиме з Холма по непарних числах о 17:15. Прибуття до Луцька заплановано на 01:00, до Житомира – на 08:20, а до Києва – об 11:15.

Перевізник також звернув увагу на те, що маршрут буде корисним не лише для міжнародних подорожей, а й для поїздок Україною.

Завдяки графіку руху пасажири зможуть користуватися поїздом для сполучення між Києвом, Житомиром та Луцьком. Зокрема, розклад передбачає вечірнє відправлення зі столиці до Житомира та ранкове прибуття до Києва у зворотному напрямку.

Водночас поїзд забезпечить залізничне сполучення між Житомиром і Луцьком, що дозволить пасажирам планувати поїздки між обласними центрами без додаткових пересадок.

В «Укрзалізниці» зазначили, що запуск міжнародного маршруту відбувається в умовах постійних спроб Росії порушити транспортну логістику України. Попри це, компанія продовжує розвивати пасажирське сполучення та забезпечувати транспортні зв'язки між українськими містами й закордонними напрямками.

Перший рейс поїзда № 123/124 Київ – Холм заплановано на 28 листопада. Інформацію про вартість квитків у повідомленні перевізника не наведено.

Як повідомляв «Главком», голова правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський заявив, що через постійні російські атаки компанія іноді змушена планувати рух поїздів лише на добу вперед. За його словами, безпекова ситуація ускладнює довгострокове планування залізничних перевезень.