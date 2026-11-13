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У Москві підірвано авто офіцера зовнішньої розвідки РФ: з'явилися деталі

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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У Москві підірвано авто офіцера зовнішньої розвідки РФ: з'явилися деталі
Сергій Заворотний нібито отримав вкрай важкі травми після вибуху
фото: росЗМІ

Американський Сенат ще у 2020 році прямо назвав власника автомобіля Сергія Заворотного офіцером Служби зовнішньої розвідки Росії

У Москві 13 листопада вибухнув автомобіль Toyota Fortuner, за кермом якого перебував колишній прессекретар експрем’єр-міністра України Миколи Азарова Сергій Заворотний. У звіті Комітету Сенату США з розвідки, оприлюдненому у 2020 році, Заворотного прямо назвали офіцером Служби зовнішньої розвідки Росії (СЗР РФ). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт Сенату США.

За повідомленнями російських медіа, вибух стався на Кіровоградській вулиці в районі Чертаново на півдні Москви. Автомобіль проїхав близько 200 метрів після виїзду з двору, коли пролунав вибух. Унаслідок цього водія відкинуло на проїжджу частину.

У Москві підірвано авто офіцера зовнішньої розвідки РФ: з'явилися деталі фото 1
фото: скриншот звіту Сенату США

Зазначається, що за кермом перебував 72-річний Сергій Заворотний. Він дістав уламкові поранення грудної клітки та спини, а також травми ніг. Чоловіка госпіталізували. За попередньою версією, вибуховий пристрій міг бути встановлений під водійським сидінням.

У звіті Комітету Сенату США з розвідки про російські операції впливу, оприлюдненому в серпні 2020 року, Сергія Заворотного прямо ідентифікували як офіцера Служби зовнішньої розвідки РФ. У документі також згадується його зв’язок із військовою частиною №33949, яку пов’язують із російською СЗР.

Автори звіту зазначали, що Заворотний регулярно з’являвся у прокремлівських медіа, де просував позиції та інтереси російської влади. У документі його також згадано як прессекретаря колишнього прем’єр-міністра України Миколи Азарова, який після Революції гідності виїхав до Росії.

Варто нагадати, що у російському Новомосковську Тульської області 2 жовтня вибухнув автомобіль, водій загинув. Загиблим, імовірно, був Роман Сиром’ятников – колишній працівник Федеральної служби виконання покарань РФ, якого українська прокуратура підозрювала в катуванні українських військовополонених.

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Теги: Москва вибух війна росія

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