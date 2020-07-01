Канада продовжила заборону на в'їзд для іноземців



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Обмеження на в’їзд не торкнуться громадян США, а також постійних резидентів Канади

Заборона продовжена «з міркувань охорони громадського здоров’я»

Влада Канади продовжила до 31 липня заборону на в'їзд в країну для більшості категорій іноземних громадян.

Про це повідомляє телеканал CBC з посиланням на заяву представника Агентства прикордонної служби Канади Ребекки Пурди.

За її словами, заборона продовжена «з міркувань охорони громадського здоров’я». Обмеження не торкнуться громадян США, а також постійних резидентів Канади. Але при цьому необов’язкові поїздки між США і Канадою заборонені.

Винятки також становлять дипломати, найближчі родичі громадян країни, а також деякі категорії сезонних працівників і іноземних студентів.

Зазначається, що порядок, згідно з яким мандрівників слід помістити в карантин на 14 днів по прибуттю, також продовжено до кінця серпня.

За останніми даними, в Канаді понад 104 тис заражених коронавірусом, померли понад 8,5 тис пацієнтів.

До слова, Європейський союз продовжив заборону на несуттєві поїздки українців, проте є винятки. Рада ЄС визначила категорії громадян третіх країн, які все-таки зможуть потрапити до Європи.

Зазначимо, напередодні ЄС опублікував список з 14 країн, громадяни яких можуть відвідувати країни Євросоюзу без обмежень з 1 липня.

Як відомо, глава МОЗ Максим Степанов оголосив, що Україна потрапила до списку країн «червоної» зони.

Також Степанов повідомив, що в Україні кількість госпіталізованих осіб за передостанній тиждень червня зросла майже вдвічі у порівнянні з серединою травня.

Коронавірус в Україні

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Хворіють 24060

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Померли 1159

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До відома, уряд продовжив карантин до 31 липня.