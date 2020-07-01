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    У світі

    Канада продовжила заборону на в'їзд для іноземців

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    <p>Обмеження на в&rsquo;їзд не&nbsp;торкнуться громадян США, а&nbsp;також постійних резидентів Канади</p> - Канада продовжила заборону на в'їзд для іноземців

    Обмеження на в’їзд не торкнуться громадян США, а також постійних резидентів Канади

    Заборона продовжена «з міркувань охорони громадського здоров’я»

    Влада Канади продовжила до 31 липня заборону на в'їзд в країну для більшості категорій іноземних громадян.

    Про це повідомляє телеканал CBC з посиланням на заяву представника Агентства прикордонної служби Канади Ребекки Пурди.

    За її словами, заборона продовжена «з міркувань охорони громадського здоров’я». Обмеження не торкнуться громадян США, а також постійних резидентів Канади. Але при цьому необов’язкові поїздки між США і Канадою заборонені.

    Винятки також становлять дипломати, найближчі родичі громадян країни, а також деякі категорії сезонних працівників і іноземних студентів.

    Зазначається, що порядок, згідно з яким мандрівників слід помістити в карантин на 14 днів по прибуттю, також продовжено до кінця серпня.

    За останніми даними, в Канаді понад 104 тис заражених коронавірусом, померли понад 8,5 тис пацієнтів.

    До слова, Європейський союз продовжив заборону на несуттєві поїздки українців, проте є винятки. Рада ЄС визначила категорії громадян третіх країн, які все-таки зможуть потрапити до Європи.

    Зазначимо, напередодні ЄС опублікував список з 14 країн, громадяни яких можуть відвідувати країни Євросоюзу без обмежень з 1 липня.

    Як відомо, глава МОЗ Максим Степанов оголосив, що Україна потрапила до списку країн «червоної» зони.

    Також Степанов повідомив, що в Україні кількість госпіталізованих осіб за передостанній тиждень червня зросла майже вдвічі у порівнянні з серединою травня. 

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      44334
    • Хворіють
      24060
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      19115
    • Померли
      1159

    До відома, уряд продовжив карантин до 31 липня.

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